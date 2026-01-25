خیبرپختونخوا کی جامعات میں طالبات کیلئے آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام ونٹر انٹرنشپ پروگرام جاری

نوجوان نسل کی تربیت اور قومی شعور اجاگر کرنے میں پاک فوج پیش پیش ہے

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup

خیبرپختونخوا کی مختلف جامعات میں طالبات کیلئے آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام ونٹر انٹرنشپ پروگرام جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق انٹرنشپ پروگرام کا مقصد نوجوان نسل کی تربیت، قومی جذبہ ابھارنا اور دفاعی شعبے سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ انٹرن شپ پروگرام کے دوران طالبات نے اسپیشل سروسز گروپ کے پیرا ٹریننگ اسکول پشاور کا دورہ کیا۔

طالبات کو پیراٹروپرز کو دی جانے والی پیشہ ورانہ،تربیت،زیراستعمال  آلات اور عملی مشقوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

ایس ایس جی کے ماہر انسٹرکٹرز نے پیرا جمپس سے متعلق  طریقہ کار پر روشنی ڈالی اور عملی مظاہرے بھی پیش کیے۔ طالبات نے پیرا ٹروپرز کے زیر استعمال خصوصی سامان میں گہری دلچسپی کا اظہار اور خود  ٹاور جمپس کا عملی تجربہ بھی  کیا۔

طالبات نے ایس ایس جی کمانڈوز کے نظم و ضبط، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو سراہا۔ طالبات نے پیرا ٹریننگ اسکول کے دورے کو معلوماتی، متاثرکن اور یادگار قرار دیا۔

دورے کے اختتام پر طالبات نے پیرا ٹریننگ اسکول کے تعلیمی و تربیتی ماحول کو انتہائی مفید قرار دیا۔ طالبات نے پیرا ٹریننگ اسکول پشاور کا دورہ کرانے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |
کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 10:42 PM |
سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

 Jan 24, 2026 10:09 PM |

متعلقہ

Express News

ٹیکس نیٹ میں توسیع کے بغیر معیشت کا استحکام ممکن نہیں، چیئرمین ایف بی آر

Express News

عمران خان سے ملاقات، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان

Express News

کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، وزیراعظم

Express News

سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کیخلاف درج، غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل

Express News

پنجاب میں بچوں پر حملے کے بعد کریک ڈاؤن، 59 شیر اور ٹائیگر قبضے میں لے لیے گئے

Express News

منوڑہ کے قریب سمندر میں کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ہونے والے 4 ماہی گیروں میں سے 1 کی لاش برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو