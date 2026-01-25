انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر سکس مرحلہ: پاک بھارت میچ کی تاریخ سامنے آگئی

پاکستان ٹیم اپنا پہلا سپر سکس میچ 27 جنوری کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی

ویب ڈیسک January 25, 2026
آئی سی سی مینز انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 کے سپر سکس مرحلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنسنی خیز میچ یکم فروری کو کوئنز اسپورٹس کلب، بلوایو میں کھیلا جائے گا۔

گزشتہ روز کھیلے گئے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر گروپ بی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 

بھارت کی جانب سے آر ایس امبریش نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ کپتان آیوش مہاترے نے نصف سنچری اسکور کر کے ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت نے گروپ مرحلہ ناقابلِ شکست رہتے ہوئے مکمل کیا۔

گروپ مرحلے کے اختتام کے بعد سپر سکس مرحلے کی لائن اپ بھی سامنے آ گئی ہے جس میں گروپ اے اور ڈی کی تین تین ٹیمیں سپر سکس گروپ ون جبکہ گروپ بی اور سی کی تین تین ٹیمیں گروپ ٹو میں شامل ہیں۔

گروپ سی میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی دو بار کی چیمپئن پاکستان ٹیم سپر سکس مرحلے میں دو پوائنٹس کے ساتھ داخل ہو رہی ہے جو اسے زمبابوے کے خلاف فتح کے نتیجے میں ملے۔ 

پاکستان ٹیم اپنا پہلا سپر سکس میچ 27 جنوری کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہرارے اسپورٹس کلب میں کھیلے گی جبکہ دوسرا اور اہم ترین میچ یکم فروری کو بھارت کے خلاف ہوگا۔

سیمی فائنل میں رسائی کے لیے پاکستان کو دونوں سپر سکس میچز جیتنا ناگزیر ہوگا۔ واضح رہے کہ سپر سکس کے ہر گروپ سے ٹاپ دو ٹیمیں سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ سیمی فائنلز 3 اور 4 فروری کو جبکہ ٹورنامنٹ کا فائنل 6 فروری کو ہارارے اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا۔
اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

 Jan 25, 2026 11:41 AM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |
کاش اپنا گھر بچوں کے نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 11:48 AM |

