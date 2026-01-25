ابوظبی میں روس یوکرین مذاکرات ناکام، دو روزہ بات چیت بغیر نتیجے کے ختم

امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور اگلے ہفتے اتوار کو ابوظبی میں ہوگا

ویب ڈیسک January 25, 2026
ابوظبی میں امریکا کی ثالثی میں ہونے والے دو روزہ روس اور یوکرین کے مذاکرات بغیر کسی بڑی پیش رفت کے اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی اور یوکرینی حکام کے درمیان براہِ راست رابطہ ہوا، تاہم کسی حتمی نتیجے پر اتفاق نہ ہو سکا۔

اماراتی حکومت کے ترجمان کے مطابق بات چیت مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی، جس میں امریکا کی جانب سے پیش کیے گئے امن فریم ورک کے مختلف نکات پر غور کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فریقین نے سنجیدگی کے ساتھ مؤقف پیش کیے۔

روسی وزارتِ خارجہ اور یوکرینی صدر ولودومیر زیلنسکی نے مذاکرات کے آئندہ دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ صدر زیلنسکی کے مطابق روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ابوظبی میں تعمیری گفتگو ہوئی، اور اگر مثبت پیش رفت جاری رہی تو ایک ہفتے کے اندر مزید مذاکرات متوقع ہیں۔

یوکرین جنگ فوری طور پر ختم ہونی چاہیے؛ ٹرمپ کا روسی صدر کو دوٹوک پیغام

اماراتی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے بھی ان سہ فریقی مذاکرات کو مفید قرار دیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ دو روزہ مذاکرات کے دوران فریقین کے درمیان باہمی احترام دیکھا گیا اور دونوں ممالک تنازع کے حل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور اگلے ہفتے اتوار کو ابوظبی میں ہوگا، جس میں یوکرین امن معاہدے کو حتمی مرحلے کی جانب لے جانے پر توجہ دی جائے گی۔
