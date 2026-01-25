انڈونیشیا میں قیامت خیز لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے

گزشتہ برس شدید بارشوں اور طوفانوں کے نتیجے میں انڈونیشیا میں سینکڑوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup

انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد جاں بحق جبکہ 80 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں۔

حکام کے مطابق حادثہ ہفتے کی صبح سویرے مغربی بندونگ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں مٹی کا بڑا تودہ رہائشی علاقوں پر آ گرا۔

قومی ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان عبدال محری کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ رات تقریباً ڈھائی بجے کے وقت ہوئی، جس نے متعدد دیہات کو متاثر کیا اور درجنوں گھروں کو ملبے تلے دبا دیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم زمین غیر مستحکم ہونے کے باعث ریسکیو کام میں مشکلات کا سامنا ہے۔

مقامی حکام کے مطابق فوج، پولیس اور رضاکار لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، جبکہ ریسکیو ٹیمیں ہاتھوں سے کھدائی، پانی کے پمپ اور ڈرون کی مدد سے متاثرین کو تلاش کر رہی ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ حادثے سے قبل گرجدار آواز سنائی دی اور کئی گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔

انڈونیشیا میں اکتوبر سے مارچ تک مون سون کے موسم کے دوران سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات عام ہیں۔ ماہرین اور ماحولیاتی تنظیموں کے مطابق جنگلات کی کٹائی کے باعث ایسے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ درخت بارش کا پانی جذب کرنے اور زمین کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس شدید بارشوں اور طوفانوں کے نتیجے میں انڈونیشیا میں سینکڑوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |
اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

 Jan 25, 2026 11:41 AM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |

متعلقہ

Express News

افغانستان؛ برفباری اور خون جما دینے والی سردی میں 61 ہلاکتیں؛ 100 سے زائد زخمی

Express News

امریکا اسرائیل خبردار؛، فوج کی نگاہیں ہدف اور انگلی ٹرگر پر ہے؛ ایرانی چیف کمانڈر

Express News

غزہ پر اختیار صرف فلسطینیوں کا ہے؛ اسپین کا ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار

Express News

امریکا؛ سفاک بھارتی کے ہاتھوں بیوی، 3 رشتہ دار قتل؛ بچوں نے الماری میں چھپکر جان بچائی

Express News

بھارتی ایئرلائنز کا سنگین بحران، انڈیگو کی پرواز کو 5 روز میں دوسری مرتبہ بم کی دھمکی

Express News

سوئیڈن سے ملک بدری؛ افغان تارکین وطن کے ہولناک جرائم کی داستان سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو