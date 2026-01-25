معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

کراچی:
پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے فضا مسرور کے ساتھ نکاح کرلیا۔
نکاح کی سادہ اور باوقار تقریب 24 جنوری کو منعقد ہوئی جس میں قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔
نکاح کے بعد عمر عالم اور فضا مسرور کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئیں۔
مداحوں اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی جانب سے جوڑے کو مبارکبادوں اور نیک تمناؤں کا سلسلہ جاری ہے۔
لباس کے انتخاب کی بات کی جائے تو عمر عالم نے ہلکے پاوڈر بلیو رنگ کا روایتی لباس زیب تن کیا، جس کے ساتھ ڈیزائنر کوٹ ان کے انداز کو نمایاں کر رہا تھا۔
دلہن فضا مسرور نے ڈسٹی روز رنگ کا خوبصورت عروسی لباس پہنا جس پر سنہری اور چاندی کی نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔
جوڑے نے اپنی شادی کے چند یادگار لمحات انسٹاگرام پر بھی شیئر کیے، جن میں ساحلِ سمندر کے قریب کیا گیا فوٹو شوٹ خاص توجہ کا مرکز بنا۔
نکاح کے موقع پر شوبز سے تعلق رکھنے والی چند قریبی شخصیات بھی موجود تھیں جن میں شازیہ وجاہت، وجاہت رؤف، حسن رضوی اور حنا میر شامل ہیں۔
واضح رہے کہ عمر عالم نے دسمبر 2024 میں اپنی اہلیہ کو فضائی سفر کے دوران منفرد انداز میں پروپوز کیا تھا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی۔
یاد رہے کہ عمر عالم نے اپنے فنی سفر کا آغاز تھیٹر سے کیا اور ڈرامہ ’’شہنائی‘‘ سے شہرت حاصل کی۔ بعد ازاں فلم ’’پرچی‘‘ اور ریئلٹی شو ’’تماشا سیزن ون‘‘ میں کامیابی کے بعد وہ شوبز انڈسٹری میں نمایاں مقام بنانے میں کامیاب ہوئے۔