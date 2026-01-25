معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

نکاح کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے فضا مسرور کے ساتھ نکاح کرلیا۔ 

نکاح کی سادہ اور باوقار تقریب 24 جنوری کو منعقد ہوئی جس میں قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔

نکاح کے بعد عمر عالم اور فضا مسرور کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئیں۔ 

مداحوں اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی جانب سے جوڑے کو مبارکبادوں اور نیک تمناؤں کا سلسلہ جاری ہے۔

لباس کے انتخاب کی بات کی جائے تو عمر عالم نے ہلکے پاوڈر بلیو رنگ کا روایتی لباس زیب تن کیا، جس کے ساتھ ڈیزائنر کوٹ ان کے انداز کو نمایاں کر رہا تھا۔

 دلہن فضا مسرور نے ڈسٹی روز رنگ کا خوبصورت عروسی لباس پہنا جس پر سنہری اور چاندی کی نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔

جوڑے نے اپنی شادی کے چند یادگار لمحات انسٹاگرام پر بھی شیئر کیے، جن میں ساحلِ سمندر کے قریب کیا گیا فوٹو شوٹ خاص توجہ کا مرکز بنا۔

نکاح کے موقع پر شوبز سے تعلق رکھنے والی چند قریبی شخصیات بھی موجود تھیں جن میں شازیہ وجاہت، وجاہت رؤف، حسن رضوی اور حنا میر شامل ہیں۔

واضح رہے کہ عمر عالم نے دسمبر 2024 میں اپنی اہلیہ کو فضائی سفر کے دوران منفرد انداز میں پروپوز کیا تھا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی۔

یاد رہے کہ عمر عالم نے اپنے فنی سفر کا آغاز تھیٹر سے کیا اور ڈرامہ ’’شہنائی‘‘ سے شہرت حاصل کی۔ بعد ازاں فلم ’’پرچی‘‘ اور ریئلٹی شو ’’تماشا سیزن ون‘‘ میں کامیابی کے بعد وہ شوبز انڈسٹری میں نمایاں مقام بنانے میں کامیاب ہوئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

 Jan 25, 2026 11:41 AM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |
کاش اپنا گھر بچوں کے نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

کاش اپنا گھر بچوں کے نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

 Jan 24, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Express News

کاش اپنا گھر بچوں کا نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

Express News

سنی دیول کا پاکستان مخالف ڈائیلاگ؛ یاسر حسین نے چاروں خانے چت کردیا

Express News

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

Express News

مونی رائے کے ساتھ اسٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف

Express News

شاہد کپور کی بیوی بالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو