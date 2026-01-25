ڈیفنس فیز فائیو سے ایک شخص کی لاش برآمد

ہلاک ہونے والے شخص کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup

کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز فائیو سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے تاہم وجہ موت معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق درخشاں کے علاقے ڈیفنس فیز 5 مبارک مسجد کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔

اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ہلاک ہونے والے شخص کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 53 سالہ عدنان ولد مرزا بیگ کے نام سے سے کی گئی ہے۔

وجہ موت معلوم کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا اور پوسٹ مارٹم کے بعد قتل یا طبعی موت کا معلوم ہوسکے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |
اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

 Jan 25, 2026 11:41 AM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Jan 24, 2026 11:19 PM |

متعلقہ

Express News

ٹیکس نیٹ میں توسیع کے بغیر معیشت کا استحکام ممکن نہیں، چیئرمین ایف بی آر

Express News

عمران خان سے ملاقات، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان

Express News

کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، وزیراعظم

Express News

سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کیخلاف درج، غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل

Express News

پنجاب میں بچوں پر حملے کے بعد کریک ڈاؤن، 59 شیر اور ٹائیگر قبضے میں لے لیے گئے

Express News

منوڑہ کے قریب سمندر میں کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ہونے والے 4 ماہی گیروں میں سے 1 کی لاش برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو