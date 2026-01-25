ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیم جائے گی یا نہیں؟ فیصلہ کل ہوگا

کل وزیراعظم سے ملاقات ہوگی، حکومت جو کہے گی اس پر عمل ہوگا، آئی سی سی کے دہرے معیار کو مسترد کرتے ہیں، محسن نقوی

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیم بھیجنے کا فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت کے بعد ہوگا، پی سی بی آئی سی سی کے دہرے معیار کو مسترد کرتا ہے ہم نے کرکٹ کے سنہری اصولوں کو مدنظر رکھ کر بنگلا دیش کی حمایت کی۔

کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ حکومت جو فیصلہ کرے گی اسے من و عن عمل کریں گے، سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں، سب کو کرکٹ کے اصولوں پر چلنا چاہیے۔

سربراہ پی سی بی نے کہا کہ ہمارے کھلاڑی با صلاحیت اور ہر لحاظ سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں، کسی بھی میدان میں کامیابی ٹیم ورک سے حاصل ہوتی ہے۔

واضح رہے کہ محسن نقوی کی کل وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات متوقع ہے جس میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے متعلق مشاورت ہوگی۔

اس حوالے سے محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیم بھیجنے کا فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت کے بعد ہوگا۔

کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہم سب پی سی بی کے اصولی موقف کے ساتھ ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |
اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

 Jan 25, 2026 11:41 AM |

متعلقہ

Express News

بنگلادیش کیساتھ زیادتی ہوئی، ہم وہی کریں گے جو حکومت کہے گی، چیئرمین پی سی بی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آئی سی سی کا بنگلادیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کا فیصلہ

Express News

بدنام زمانہ سابق اولمپیئن گرفتار، منشیات اسمگلنگ کے سنگین الزامات

Express News

فیفا کے چیف آف گلوبل فٹبال ڈیویلپمنٹ آرسین وینگر کب پاکستان آئیں گے؟

Express News

پاکستان کے نوجوان کرکٹر کا ڈربی شائر فالکنز سے معاہدہ

Express News

پی ایس ایل سیزن 11 کی پلیئرز آکشن ورکشاپ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو