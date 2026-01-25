عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

بالی ووڈ اداکار نے اس تکلیف دہ تجربے کو ایک بڑی آگاہی مہم میں تبدیل کرنے کی تجویز دی

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: بھارتی میڈیا

بالی ووڈ کے سینئر اداکار امیتابھ بچن نے انکشاف کیا ہے کہ فلم اسٹار عالیہ بھٹ حال ہی میں منعقدہ ایک ایونٹ میں دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق امیتابھ بچن نے حال ہی میں ذمہ دارانہ ڈرائیونگ اور قیمتی جانیں بچانے کے لیے منعقدہ آگاہی پروگرام سڑک سرکشا ابھیان کے دوران اداکارہ عالیہ بھٹ سے جڑے ایک جذباتی لمحے سے آگاہ کیا۔

امیتابھ بچن نے اپنے بلاگ پروگرام کے حوالے سے بتایا کہ ایک خاص مکالمے نے عالیہ بھٹ کو انتہائی متاثر کیا جہاں ایک ایسی خاتون سے بات کی گئی جنہوں نے فوری مدد نہ ملنے کے نتیجے میں سڑک حادثے میں اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا۔

سینئر اداکار نے بتایا کہ گفتگو کے دوران ایک سنگین مسئلہ نمایاں ہوا کہ لوگ پولیس کارروائی کے خوف سے حادثات کے متاثرین کی مدد سے گریز کرتے ہیں۔

انہوں نے غمزدہ ماں کی ہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ خاتون نے اپنا تجربہ عوام کے سامنے بیان کیا اور گفتگو غصے کا اظہار نہیں بلکہ مستقبل میں دوسروں کو مختلف طرز عمل اپنانے کی دل سے کی گئی اپیل تھی۔

امیتابھ بچن نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے بعد میں خاتون کو آگاہ کیا کہ اگر ان کے بیٹے کو بروقت اسپتال پہنچا دیا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ لمحہ عالیہ بھٹ کے لیے حد سے زیادہ جذباتی ثابت ہوا، جو خود تین سالہ بیٹی کی ماں ہیں۔

امیتابھ بچن نے بتایا کہ واقعے اور اس کے وسیع تر اثرات پر گفتگو کے دوران عالیہ اس قدر آبدیدہ ہو گئیں کہ وہ بات جاری نہ رکھ سکیں۔

امیتابھ بچن نے عالیہ کے اس ردعمل کو ہمدردی، ممتا اور اس دردناک کہانی کے جذباتی ردعمل کی عکاسی قرار دیا۔

بالی ووڈ اداکار نے اس تکلیف دہ تجربے کو ایک بڑی آگاہی مہم میں تبدیل کرنے کی تجویز دی، تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ کسی دن وہ خود یا ان کے اپنے پیارے بھی ایسی ہی صورت حال کا سامنا کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

Express News

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

Express News

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

Express News

اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

Express News

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Express News

کاش اپنا گھر بچوں کے نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو