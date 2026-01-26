سورج زمین کو کیسے نگلے گا! ناسا نے نئی تصاویر جاری کردیں

خلائی ادارے کے مطابق یہ تصاویر ہمارے سورج اور نظامِ شمسی کے ممکنہ انجام کا قریبی نظارہ دِکھاتی ہیں

ویب ڈیسک January 26, 2026
امریکی خلائی ادارے ناسا نے ہمارے نظامِ شمسی کے متوقع انجام کی جانب اشارہ کرتی تصاویر متعارف کرا دیں۔

ناسا کی جانب سے جاری کی گئی نئی تصاویر اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جب پانچ ارب برس بعد سورج دھماکے سے پھٹ جائے گا اور اس کی جگہ گرد اور گیسز کا ایک خول ہوگا اور اس دھماکے کی زد میں زمین بھی آئے گی، وہ منظر کیسا ہوگا۔

زمین سے 650 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیلکس نیبولا گرد اور گیس کا ایک خول ہے جو ایک سورج کے جیسے ستارے کی باقیات ہیں۔ اس ستارے کا ایندھن ہزاروں برس قبل ختم ہوگیا تھا۔

ماہرینِ فلکیات نے اس مرتے ستارے سے خارج ہونے والے تین نوری برس چوڑے گیس کے دائرے کے اندر موجود حیرت انگیز ڈھانچے پیش کیے ہیں۔

خلائی ادارے کے مطابق یہ تصاویر ہمارے سورج اور نظامِ شمسی کے ممکنہ انجام کا قریبی نظارہ دِکھاتی ہیں۔
