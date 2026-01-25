اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد میزائل پاور میں اضافہ کردیا ہے، ایران

ایران نے خطرات کے پیش نظر مخصوص صلاحیت کے حامل میزائل تیار کرلیا ہے، جنرل رضا طلائی نیک

ویب ڈیسک January 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایرانی میڈیا
تہران:

ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ برس جون میں اسرائیل کے ساتھ جنگ میں استعمال کیے گئے میزائلوں کے مقابلے میں اپنی میزائل پاور مزید بہتر کردی ہے۔

ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نیک نے کہا ہے کہ ایران نے میزائل کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد میزائلوں کی تعداد میں بھی اضافہ کردیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایرانی میزائلوں کی صلاحیت اور تعداد 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے اور میزائل کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوئی ہے اور جنگ سے حاصل تجربے کی وجہ سے مزید مؤثر ہوگئی ہے۔

بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نیک نے کہا کہ ایران نے خطرات کے پیش نظر مخصوص صلاحیت کے حامل میزائل تیار کرلیا ہے تاہم ایسی تیاریوں کو خفیہ رکھا جائے گا تاکہ صحیح وقت پر دشمن کو حیران کن جواب دیا جائے۔

انہوں نے ایران کے خلاف حالیہ دھمکیوں کو مسترد کردیا اور کہا کہ دشمن کی ایران کے حوالے سے بزدلانہ دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ایران کی دفاعی صلاحیت اور میزائل پاور سے خوف زدہ ہے۔

یاد رہے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں میزائلوں کا استعمال کیا تھا اور اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچا تھا جہاں ان کے فوجی اور معاشی تنصیبات ایرانی میزائلوں کی زد میں آگئی تھیں۔

ایرانی ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیلی تنصیبات پر ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں امریکا نے 24 جون کو  جنگ بندی کا اعلان کیا۔

ایران کے حکام اور فوجی کمانڈرز نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکا نے حملے کا فیصلہ کیا تو ایران خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیل ایران پر حملے کے موقع کی تلاش میں ہے، ترک وزیر خارجہ کا بڑا انکشاف

Express News

شدید سردی نے امریکا کو جکڑ لیا، 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، ہزاروں پروازیں منسوخ

Express News

انڈونیشیا میں قیامت خیز لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے

Express News

چین کے طاقتور فوجی جنرل کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات شروع

Express News

ابوظبی میں روس یوکرین مذاکرات ناکام، دو روزہ بات چیت بغیر نتیجے کے ختم

Express News

کیئر اسٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے یوٹرن لے لیا، برطانوی فوجیوں کی کھل کر تعریف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو