بھارت نے ابھیشیک شرما کی شاندار اور برق رفتار بیٹنگ کی بدولت تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پانچ میچز کی سیریز میں 0-3 کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔
گوہاٹی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں پر 153 رنز بنائے، گلین فلپس 48 رنز کے ساتھ نمایاں رہے جبکہ جسپریت بمراہ نے 17 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔
جواب میں بھارتی ٹیم نے ہدف محض 10 اوورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ ابھیشیک شرما نے صرف 14 گیندوں پر ففٹی مکمل کی اور 20 گیندوں پر 68 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
سوریا کمار یادیو 57 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ ابھیشیک کی یہ ففٹی بھارت کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی دوسری تیز ترین نصف سنچری ہے۔