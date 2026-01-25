ممکنہ امریکی حملے کا خدشہ: آیت اللہ خامنہ ای کو زیرِ زمین پناہ گاہ منتقل کیے جانے کا دعویٰ

ایرانی حکام نے سرکاری طور پر ان رپورٹس کی تردید کی ہے

ویب ڈیسک January 26, 2026
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے پیشِ نظر تہران میں ایک خصوصی زیرِ زمین پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔

یہ دعویٰ ویب سائٹ ایران انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔رپورٹ کے مطابق یہ مقام ایک مضبوط کمپلیکس ہے جس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی سرنگیں شامل ہیں۔

رپورٹ میں   کہا گیا کہ آیت اللہ خامنہ ای کے تیسرے بیٹے، مسعود خامنہ ای نے ان کے دفتر کے روزمرہ امور کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ایرانی حکام نے سرکاری طور پر ان رپورٹس کی تردید کی ہے۔

بھارتی ویب سائٹ این ڈین ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ممبئی میں ایران کے جنرل قونصلر سعید رضا مصیب مطلق نے کہا کہ ایران کسی بھی غیر ملکی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہے امریکی جنگی جہاز بردار بحری بیڑے کی  مشرق وسطیٰ تعیناتی کے پیش نظر ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب گارڈز کے چیف جنرل محمد پاکپور نے امریکا اور اسرائیل کو سخت وارننگ دی ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی اور جارحیت سے باز رہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ  ایران کی فوج اب پہلے سے زیادہ تیار ہے، نگاہیں ہدف اور انگلیاں ٹرگر پر ہیں۔ 
