امریکا میں امیگریشن پولیس کی فائرنگ سے نرس ہلاک، ملک بھر میں ہنگامے

مقتول کے والدین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا بیٹا اس وقت اسلحہ تھامے ہوئے نہیں تھا جب اس پر فائرنگ کی گئی

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup

امریکا کے شہر منیاپولس میں وفاقی امیگریشن ادارے آئی سی ای (ICE) کے اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک امریکی شہری اور نرس کی ہلاکت پر ملک بھر میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔

واقعے کے بعد مقامی رہنماؤں، سیاست دانوں اور ہالی ووڈ شخصیات کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے جبکہ واقعے سے متعلق متضاد بیانات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 37 سالہ الیکس پریٹی، جو ایک آئی سی یو نرس تھے، کو ہفتے کے روز وفاقی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے ہی دوسرے واقعے کے چند ہفتوں بعد پیش آیا جس میں آئی سی ای اہلکاروں کے ہاتھوں ایک اور شہری ہلاک ہوا تھا۔

امریکی محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ الیکس پریٹی کے پاس پستول اور گولیاں موجود تھیں، تاہم موبائل فون ویڈیوز میں سرکاری موقف سے اختلاف کیا جا رہا ہے۔ مقتول کے والدین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا بیٹا اس وقت اسلحہ تھامے ہوئے نہیں تھا جب اس پر فائرنگ کی گئی۔

منی سوٹا کے گورنر ٹِم والز نے واقعے کو “ہولناک” قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات وفاقی حکومت کے بجائے ریاستی ادارے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت پر اس معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

مزید پڑھیں

Express News

شدید سردی نے امریکا کو جکڑ لیا، 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، ہزاروں پروازیں منسوخ

سیاسی سطح پر بھی واقعے کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکی سینیٹر بل کیسڈی نے کہا ہے کہ آئی سی ای اور محکمہ داخلہ کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے اور مکمل وفاقی و ریاستی تحقیقات ناگزیر ہیں۔

منی اپولس کے میئر جیکب فری نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں جاری امیگریشن آپریشن ختم کیا جائے تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔

یہ واقعہ سنڈینس فلم فیسٹیول میں بھی موضوعِ بحث بنا جہاں معروف اداکاراؤں اولیویا وائلڈ اور نیٹلی پورٹ مین نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابلِ یقین اور شرمناک قرار دیا۔

سابق امریکی صدر باراک اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما نے بھی مشترکہ بیان میں واقعے کو امریکی اقدار کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا اور حکومت پر حالات مزید بگاڑنے کا الزام عائد کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیل ایران پر حملے کے موقع کی تلاش میں ہے، ترک وزیر خارجہ کا بڑا انکشاف

Express News

شدید سردی نے امریکا کو جکڑ لیا، 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، ہزاروں پروازیں منسوخ

Express News

انڈونیشیا میں قیامت خیز لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے

Express News

چین کے طاقتور فوجی جنرل کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات شروع

Express News

ابوظبی میں روس یوکرین مذاکرات ناکام، دو روزہ بات چیت بغیر نتیجے کے ختم

Express News

کیئر اسٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے یوٹرن لے لیا، برطانوی فوجیوں کی کھل کر تعریف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو