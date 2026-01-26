کراچی میں سردی کی حالیہ لہر کب تک برقرار رہے گی؟ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی

شہر میں بلوچستان کی یخ بستہ ہواؤں کے باعث سردی کی شدت برقرار ہے

ویب ڈیسک January 26, 2026
کراچی:

کراچی میں بلوچستان کی یخ بستہ ہواؤں کے باعث سردی کی شدت برقرار ہے جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود، موسم سرد اور خُشک رہنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا جبکہ کل کم سے کم درجہ حرارت 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔

گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سردی کی حالیہ لہر جنوری کے اختتام تک جاری رہنے کا امکان ہے۔

شہر میں آج شمال مشرقی سمت سے 20 تا 40 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سرد و خُشک ہوائیں متوقع ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوا میں نمی کا تناسب 20 سے 50 فیصد رہنے کا امکان ہے، آج صبح حدِ نگاہ 4 کلومیٹر اور نمی کا تناسب 46 فیصد ریکارڈ ہوا۔
