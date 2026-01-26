امریکی ریاست مائن کے شہر بینگر میں ایک نجی جیٹ طیارہ اتوار کی شام ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کے مطابق طیارے میں مجموعی طور پر آٹھ افراد سوار تھے۔
حادثے میں زخمی ہونے والوں کی نوعیت اور تعداد کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ واقعے سے آگاہ ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت تاحال غیر واضح ہے۔
حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ Bombardier Challenger 650 بزنس جیٹ تھا۔ بینگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ کے مطابق شام تقریباً 7 بج کر 45 منٹ پر ایمرجنسی ٹیموں نے فوری طور پر جائے حادثہ پر کارروائی شروع کر دی۔
ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امدادی سرگرمیاں کئی گھنٹوں تک جاری رہیں گی، جبکہ مزید معلومات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔ واقعے کے بعد ایئرپورٹ کو رات بھر کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ایک ایمرجنسی آپریشن سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے۔
FAA کے مطابق حادثے کی تحقیقات نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ (NTSB) کے ساتھ مل کر کی جائیں گی۔
یہ حادثہ ایسے وقت پیش آیا جب امریکا کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان جاری ہے۔ مائن میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہے اور ہلکی برف باری کے باعث حدِ نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے۔
ریڈیو آڈیو کے مطابق حادثے سے کچھ دیر قبل ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور پائلٹس کم حدِ نگاہ اور ڈی آئسنگ کے مسائل پر بات کر رہے تھے۔ ٹیک آف کی اجازت ملنے کے تقریباً دو منٹ بعد کنٹرولر نے ایئر فیلڈ پر تمام پروازوں کو روکنے کا اعلان کیا۔
بعد ازاں کنٹرول ٹاور سے اطلاع دی گئی کہ طیارہ الٹا پڑا ہے اور اس میں تین عملے کے ارکان اور ممکنہ طور پر پانچ مسافر سوار تھے۔