امریکا میں نجی جیٹ طیارہ ٹیک آف کے دوران تباہ، آٹھ افراد سوار تھے

واقعے کے بعد ایئرپورٹ کو رات بھر کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ایک ایمرجنسی آپریشن سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup

امریکی ریاست مائن کے شہر بینگر میں ایک نجی جیٹ طیارہ اتوار کی شام ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کے مطابق طیارے میں مجموعی طور پر آٹھ افراد سوار تھے۔

حادثے میں زخمی ہونے والوں کی نوعیت اور تعداد کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ واقعے سے آگاہ ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت تاحال غیر واضح ہے۔

حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ Bombardier Challenger 650 بزنس جیٹ تھا۔ بینگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ کے مطابق شام تقریباً 7 بج کر 45 منٹ پر ایمرجنسی ٹیموں نے فوری طور پر جائے حادثہ پر کارروائی شروع کر دی۔

ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امدادی سرگرمیاں کئی گھنٹوں تک جاری رہیں گی، جبکہ مزید معلومات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔ واقعے کے بعد ایئرپورٹ کو رات بھر کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ایک ایمرجنسی آپریشن سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے۔

FAA کے مطابق حادثے کی تحقیقات نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ (NTSB) کے ساتھ مل کر کی جائیں گی۔

یہ حادثہ ایسے وقت پیش آیا جب امریکا کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان جاری ہے۔ مائن میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہے اور ہلکی برف باری کے باعث حدِ نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے۔

ریڈیو آڈیو کے مطابق حادثے سے کچھ دیر قبل ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور پائلٹس کم حدِ نگاہ اور ڈی آئسنگ کے مسائل پر بات کر رہے تھے۔ ٹیک آف کی اجازت ملنے کے تقریباً دو منٹ بعد کنٹرولر نے ایئر فیلڈ پر تمام پروازوں کو روکنے کا اعلان کیا۔

بعد ازاں کنٹرول ٹاور سے اطلاع دی گئی کہ طیارہ الٹا پڑا ہے اور اس میں تین عملے کے ارکان اور ممکنہ طور پر پانچ مسافر سوار تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

 Jan 25, 2026 10:34 PM |
یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 25, 2026 04:19 PM |
معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

 Jan 25, 2026 01:09 PM |

متعلقہ

Express News

اسرائیل ایران پر حملے کے موقع کی تلاش میں ہے، ترک وزیر خارجہ کا بڑا انکشاف

Express News

شدید سردی نے امریکا کو جکڑ لیا، 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، ہزاروں پروازیں منسوخ

Express News

انڈونیشیا میں قیامت خیز لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے

Express News

چین کے طاقتور فوجی جنرل کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات شروع

Express News

ابوظبی میں روس یوکرین مذاکرات ناکام، دو روزہ بات چیت بغیر نتیجے کے ختم

Express News

کیئر اسٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے یوٹرن لے لیا، برطانوی فوجیوں کی کھل کر تعریف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو