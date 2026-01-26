جوئے ایپ کی پروموشن کیس میں ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم مبارک عرف نانی والا کی عبوری ضمانت میں توسیع کردی گئی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سیشن کورٹ لاہور میں جوئے ایپ کی پروموشن کے مقدمے میں ٹک ٹاکرز رجب بٹ اور ندیم مبارک کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔
ایڈیشنل سیشن جج منصور احمد قریشی نے کیس کی سماعت کی، ملزمان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے۔
دورانِ سماعت نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کی جانب سے مقدمے کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا گیا۔
یاد رہے کہ این سی سی آئی اے نے تفتیشی رپورٹ جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کی تھی اور عدالت نے تفتیشی افسر کو ریکارڈ جمع کروانے کی مہلت دے رکھی تھی ۔
تاہم، تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تفتیش تاحال مکمل نہیں ہو سکی جس کے لیے ہمیں مزید وقت درکار ہے۔
سماعت کے دوران ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم مبارک عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کروائی۔
بعد ازاں، عدالت نے ملزمان رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت میں 16 فروری تک توسیع کردی۔
واضح رہے کہ دونوں ملزمان کے خلاف این سی سی آئی اے کی جانب سے جوئے ایپ کی پروموشن کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔