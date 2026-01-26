ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی سزا کیخلاف اسلام آباد میں وکلا کی ہڑتال و احتجاجی ریلی

اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب عدالتوں میں پولیس کے داخلے پر پابندی عائد

اسلام آباد:

ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کو سزا سنانے کیخلاف اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے عدالتوں کا تین روزہ بائیکاٹ کیا جارہا ہے۔

اسلام آباد بار کونسل، ہائیکورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار نے آج سے تین روزہ ہڑتال کی کال دی رکھی ہے، وکلاء صرف ارجنٹ کیسوں میں پیش ہو رہے ہیں۔

اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب عدالتوں میں پولیس کے داخلے پر پابندی بھی لگادی گئی ہے جس کے بعد وکلاء نے کینٹین پر بیٹھے پولیس اہلکاروں کو باہر نکال دیا۔

اسلام آباد ہائیکورٹ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری اور بکتر بند گاڑی بھی عدالت کے باہر موجود ہے۔

وکلاء کی جانب سے سیشن جج ایسٹ کی عدالت کے باہر احتجاج کیا گیا، صدر بار ایسوسی ایشن نعیم گجر کی قیادت میں وکلاء سیشن عدالت کے باہر پہنچے۔ وکلاء کی جانب سے احاطہ کچہری کے اندر ریلی نکالی گئی۔

صدر اسلام آباد ہائیکورٹ بار واجد گیلانی ڈاکٹر، بابر اعوان سمیت دیگر وکلاء احتجاج میں شریک ہوئے جنہوں نے وکلاء کو انصاف دو کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔

اس موقع پر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ پہلے جج سڑک پر نکلے اب وکیل سڑکوں پر نکلے ہیں، وکلاء کیخلاف ریاست گردی چل رہی ہے، پولیس گردی شروع ہو چکی ہے جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔
