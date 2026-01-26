کورنگی اور لانڈھی کے مکینوں کے لیے بڑی خوشخبری، سندھ حکومت نے نیا پل تعمیر کردیا

26 میٹر چوڑے ملیر ندی پل پر کام کا آغاز جولائی 2023ء میں کیا گیا، جنوری 2026 میں مکمل کیاگیا ہے

ویب ڈیسک January 26, 2026
کورنگی اور لانڈھی کے مکینوں کے لیے بڑی خوشخبری، سندھ حکومت نے نیا پل تعمیر کردیا۔

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آج کراچی کے میگا پروجیکٹ کورنگی کاز وے پل کا افتتاح کریں گے، ملیر ندی پر 1.4 کلومیٹر طویل جدید کورنگی کاز وے پل 6135 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔

عوام لے لئے پل منصوبہ مکمل ہونے سے ملیر ندی میں تغیانی کے باوجود  آسان آمد و رفت ممکن ہوگی، ترجمان وزیراعلیٰ سندھ  نے کہا کہ ملیر ندی پر کام کا آغاز جولائی 2023ء میں کیا گیا اور جنوری 2026 میں مکمل کیاگیا ہے، ملیر ندی پر 26 میٹر چوڑا جدید پل تعمیر کیا گیا ہے۔

ترجمان وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ ٹریفک مسائل میں نمایاں کمی ہوگی۔
