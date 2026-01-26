فلپائن میں میئر پر آر پی جی سے ڈرامائی انداز میں ہولناک حملہ، ویڈیو وائرل ہوگئی

واقعے کے دوران عقب میں موجود سکیورٹی گاڑی پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی

January 26, 2026
جنوبی فلپائن کے صوبے مگوئنداناؤ ڈیل سور میں شریف اگواک کے میئر اکمد امپاتوان پر راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ (آر پی جی) سے حملہ کیا گیا، تاہم وہ بلٹ پروف گاڑی کے باعث محفوظ رہے۔

واقعہ 25 جنوری کی صبح پیش آیا، جس میں میئر کے دو سکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔

پولیس کے مطابق میئر اکمد امپاتوان مقامی مارکیٹ سے گھر واپس جا رہے تھے کہ میونسپل ہال کے قریب ایک سفید وین نے ان کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ حملہ آور وین سے اترے، جن میں سے ایک نے آر پی جی فائر کیا، جو میئر کی بکتر بند ٹویوٹا لینڈ کروزر سے ٹکرا کر دھواں اور نقصان کا باعث بنا، تاہم گاڑی نہ رکی اور میئر محفوظ مقام تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔

واقعے کے دوران عقب میں موجود سکیورٹی گاڑی پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں حملہ آوروں کو وین سے اترتے اور آر پی جی اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے۔

حملے کے فوری بعد فلپائن نیشنل پولیس اور فوج نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے تعاقب شروع کیا۔ حملہ آور قریبی علاقے داتو انسائے فرار ہوئے، جہاں سکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں تینوں مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے آر پی جی لانچر اور کئی جدید رائفلیں برآمد کیں۔

حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت مقامی سطح پر کی جا چکی ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ میئر اکمد امپاتوان پر 2014 کے بعد تیسرا قاتلانہ حملہ ہے، جو خطے میں جاری سیاسی کشیدگی اور بدامنی کی عکاسی کرتا ہے۔
