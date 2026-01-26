پاکستانی فلم ساز ومصنف ناصر ادیب نے نامور ہدایت کار سید نور اور اداکارہ صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق مزید راز افشا کردیے۔
مولا جٹ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ جیسی مشہور فلموں کے مصنف ناصر ادیب آج کل وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر فلمی موضوعات پر اپنی بصیرت افروز گفتگو کی وجہ سے خاصے مقبول ہیں۔
اپنے حالیہ پوڈکاسٹس میں ناصر ادیب مختلف فلمی شخصیات سے متعلق اہم انکشافات کرتے دکھائی دیے۔
رواں ہفتے پوڈکاسٹ میں انہوں نے فلم اسٹار صائمہ سے متعلق گفتگو کی جنہیں حال ہی میں ڈرامہ ’میں منٹو نہیں ہوں‘ میں اپنی اداکاری پر ٹی وی پر خوب سراہا گیا۔
دی بلیو ٹروتھ ڈیجیٹل کے لیے عبدالحئی صدیقی کو دیے گئے انٹرویو میں ناصر ادیب نے سید نور اور صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق نئی تفصیلات سامنے رکھیں۔
صائمہ اور سید نور کے خفیہ نکاح پر بات کرتے ہوئے ناصر ادیب کا کہنا تھا کہ سید نور ان کی زندگی میں آئے اور مجھے اس بارے میں علم ہوا، اگرچہ ان کے تعلق کی تصدیق نہیں تھی۔
انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت تھی کہ وہ ان کے ساتھ تعلق میں کیسے ہو سکتی ہیں، کیونکہ صائمہ بہت باپردہ اور محفوظ طبیعت کی مالک تھیں، بعد میں مجھے ان کی شادی کی خبر ملی۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کی شادی میرے ایک فلم کے پروڈیوسر کرامت گجر نے کروائی، جو دونوں کے قریبی دوست تھے جب کہ پوری انڈسٹری اس شادی کے خلاف ہو گئی کیونکہ کئی ہدایت کار صائمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔
ناصر ادیب نے مزید بتایا کہ مجھے دکھ نہیں ہوا، لیکن میں حیران تھا کہ صائمہ نے سید نور کو کیوں چُنا، میں اب بھی ان کے خلاف تھا، لیکن ایک دن قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میں نے یہ آیت پڑھی کہ ’پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں‘۔
ان کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ صائمہ ایک نیک عورت ہیں، جن میں لالچ نہیں تھا، اگر انہوں نے سید نور سے شادی کا فیصلہ کیا تو ضرور ان میں کچھ اچھی خوبیاں ہوں گی، اس کے بعد میں نے فوراً اپنی تمام رنجشیں ختم کر دیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ صائمہ ایک سادہ عورت تھیں، وہ زیادہ دوست نہیں بناتیں اور نہ ہی کسی اسکینڈل میں ملوث رہیں، ان کا صرف ایک ہی اسکینڈل تھا، اور وہ بھی سید نور کے ساتھ۔ ہر عورت کو ایک اسکینڈل کا حق ہوتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس وقت میں سید نور کے خلاف تھا، لیکن بعد میں میں نے ان کے خلاف اپنی دشمنی ختم کر دی اور وہ نہیں بدلے، لیکن میں نے پھر بھی ان کے ساتھ تمام اختلافات ختم کر دیے۔