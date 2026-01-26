کراچی؛ آتشزدگی سے متاثرہ گل پلازہ کو سیل کرنے کا عمل شروع

آتشزدگی کے دوران گل پلازہ کا 40 فیصد منہدم ہوگیا تھا

ویب ڈیسک January 26, 2026
کراچی:

ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ کی عمارت کو سیل کرنے کا عمل شروع ہوگیا، عمارت 9 روز قبل آتشزدگی سے شدید متاثر ہوئی تھی۔

آتشزدگی کے دوران گل پلازہ کا 40 فیصد منہدم ہوگیا تھا جبکہ عمارت کے بقیہ حصے کی حالت انتہائی مخدوش ہوچکی ہے۔

کے ایم سی کے عملے نے گل پلازہ کے اطراف لوہے کی شٹرنگ لگانے کے لیے کھڈے کرنا شروع کر دیے، عمارت کو پلاسٹک کی گرین جالی لگا کر بند کیا جائے گا۔

دوسری جانب، ٹیکنیکل ٹیم بھی عمارت کا جائزہ لینے پہنچ گئی۔

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ سرچ آپریشن تقریباً مکمل، عمارت سروے کے بعد سیل کردی جائے گی، ڈی سی ساؤتھ

Express News

سانحہ گل پلازہ: مزید ایک اور لاش کا ڈی این اے، 23 لاشوں کی شناخت، 73 افراد جاں بحق

Express News

سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کیخلاف درج، غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل

سانحہ گل پلازہ میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 73 تک پہنچ چکی ہے جبکہ 79 افراد اب بھی لاپتا ہیں۔

ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے بتایا کہ سرچ آپریشن تقریباً مکمل ہوگیا، عمارت سروے کے بعد سیل کر دی جائے گی۔ عمارت کا بیشتر حصہ کلیئر ہے صرف ایک حصہ باقی، جسے آج کلیئر کر لیا جائے گا۔

جاوید نبی کھوسو نے بتایا کہ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 73 اور لاپتا ہونے والے افراد کی تعداد 79 ہے، اب تک 55 افراد کے لواحقین نے ڈی این اے نمونے جمع کروائے ہیں

ڈی سی ساؤتھ کا کہنا تھا کہ چند لواحقین کے تین، تین یا چار، چار لوگ بھی شامل ہیں۔ اب تک جاں بحق 23 افراد کی شناخت کا عمل مکمل کر لیا گیا۔
