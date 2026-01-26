چین سے پاکستان کے لیے امدادی سامان کی چوتھی کھیپ کراچی پہنچ گئی

چین کی جانب سے پاکستان کے لیے امدادی سامان کی چوتھی کھیپ بذریعہ بحری جہاز کراچی پہنچ گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق چین کی جانب سے بھیجی گئی حالیہ امدادی کھیپ میں 1000 سلیپنگ بیگز،14ہزار خیمے اور 12 ہزار کمبل شامل ہیں۔
امدادی سامان کو ٹرکوں کے ذریعے این ڈی ایم اے کے کراچی ویئرہاوس پہنچا دیا گیا ہے۔
اس سے قبل 26 دسمبر 2025 کو چین کی جانب سے آنے والی تیسری امدادی کھیپ میں 100 کشتیاں، 5 ہزارخیمے اور 8 ہزارکمبل شامل تھے۔
4 اکتوبر 2025 کو آنے والی دوسری کھیپ میں 16ہزار کمبل،700 خیمے، 1000 لائیف جیکٹ اور4ہزارسلیپنگ بیگ شامل تھے۔
28 ستمبر 2025 کو آنے والی پہلی امدادی کھیپ میں 9ہزارکمبل اور 300 خیمے شامل تھے جبکہ
چین سے 4امدادی کھیپوں میں مجموعی طور پر45ہزار کمبل، 20ہزارخیمے،100 کشتیاں،ایک ہزارلائیف جیکٹ اور 5ہزار سلیپنگ بیگز موصول ہو چکے ہیں۔
این ڈی ا یم اے اپنے تمام تر وسائل آفات کے متاثرین کے لیے باہم میسر رکھتا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ضرورت کے مطابق امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔