نامور پاکستانی اداکارہ مہوش حیات نے کہا ہے کہ انہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں۔ 

38 سالہ اداکارہ مہوش حیات نے حال ہی میں مشکلات اور ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے طور طریقوں پرکھل کر گفتگو کی۔ 

اداکارہ نے اس بات پر زور دیا کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بے حد اہم ہے اور وہ ان پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے براہِ راست بات کرنا اور اس پر مکمل بھروسا رکھنا انسان کو ذہنی وضاحت، باطنی طاقت اور دل کا سکون عطا کرتا ہے۔

مہوش حیات کا کہنا تھا کہ یہ عمل انسان کو صبر اور اعتماد کے ساتھ چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے جذباتی مضبوطی اور روحانی نشوونما ہوتی ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پاکستانی اداکارہ نے کہا کہ ان کا یہ نقطۂ نظر روزمرہ زندگی میں توازن اور سکون برقرار رکھنے کے لیے ایمان اور دل سے کی گئی دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا یہ نقطہ نظر دوسروں کو بھی روحانیت اور اعلیٰ طاقت پر یقین کے ذریعے طاقت حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

 
