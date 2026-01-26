جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے، دو افراد جاں بحق

اسرائیل نے نومبر 2024 میں حزب اللہ کے ساتھ ایک جنگ بندی کے بعد بھی لبنان میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup

بیروت: جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 

لبنان کی وزارت صحت نے حملے کی تصدیق کردی جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنایا۔

لبنان کی وزارت صحت کے مطابق خربت سلم کے قریب ایک حملے میں ایک شخص ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے، جبکہ دردغایا گاؤں میں علیحدہ حملے میں ایک اور شخص ہلاک ہوا۔

اسرائیلی فوج نے خربت سلم میں ایک "ہتھیار بنانے والی فیکٹری" پر حملے کا دعویٰ کیا، جہاں اس نے حزب اللہ کے دہشت گردانہ سرگرمیوں کی شناخت کی تھی۔

مزید پڑھیں

Express News

لبنان کے علاقے سیدون پر اسرائیلی فضائی حملے میں تین افراد جاں بحق

اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے دردغایا میں بھی حزب اللہ کے ایک رکن پر حملہ کیا، اور مشرقی بکا علاقے میں حزب اللہ کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔

لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان میں حملے کا ایک ہدف ہینگر اور دردغایا میں ایک کار تھی، جبکہ مشرقی علاقے میں پہاڑوں کو نشانہ بنایا گیا۔

واضح رہے کہ اسرائیل نے نومبر 2024 میں حزب اللہ کے ساتھ ایک جنگ بندی کے بعد بھی لبنان میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ لبنان کی فوج نے اس ماہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ مکمل کیا ہے، جسے اسرائیل ناکافی قرار دیتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

 Jan 26, 2026 12:59 PM |
ناصر ادیب نے سید نور اور صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق نئے راز افشا کردیے

ناصر ادیب نے سید نور اور صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق نئے راز افشا کردیے

 Jan 26, 2026 11:43 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت 16 فروری تک توسیع

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت 16 فروری تک توسیع

 Jan 26, 2026 11:29 AM |

متعلقہ

Express News

اسرائیل ایران پر حملے کے موقع کی تلاش میں ہے، ترک وزیر خارجہ کا بڑا انکشاف

Express News

شدید سردی نے امریکا کو جکڑ لیا، 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، ہزاروں پروازیں منسوخ

Express News

انڈونیشیا میں قیامت خیز لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے

Express News

چین کے طاقتور فوجی جنرل کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات شروع

Express News

ابوظبی میں روس یوکرین مذاکرات ناکام، دو روزہ بات چیت بغیر نتیجے کے ختم

Express News

کیئر اسٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے یوٹرن لے لیا، برطانوی فوجیوں کی کھل کر تعریف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو