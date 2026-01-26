فیشن، فٹنس اور عادتیں؛ مشہور شخصیات کے دلچسپ لائف اسٹائلز

مشہور شخصیات کا لائف اسٹائل فیشن، فٹنس، ٹریول اور ٹرینڈز کا رخ بھی متعین کرتا ہے

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup

دنیا بھر میں مشہور شخصیات کا لائف اسٹائل ہمیشہ ہی سے عوام اور ان کے مداحوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔

کسی اداکار کی نئی فٹنس رُوٹین ہو، کسی گلوکار کے سفر کی جھلکیاں ہوں یا کسی اسپورٹس اسٹار کا منفرد فیشن، سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر چھوٹی بڑی سرگرمی وائرل خبر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیبریٹی لائف اسٹائل خبروں کی دنیا میں ایک ایسی کیٹیگری بن چکی ہے جسے لاکھوں لوگ روزانہ فالو کرتے ہیں۔

آج کل مشہور شخصیات کی زندگیوں میں فٹنس کا عنصر سب سے نمایاں ہے۔ خواہ وہ جم میں سخت ورزش کی ویڈیوز ہوں یا یوگا اور میڈی ٹیشن کے سیشنز۔ اسٹارز اپنی صحت سے متعلق عادات مداحوں کے ساتھ باقاعدگی سے شیئر کرتے ہیں۔ کئی سلیبریٹیز کم کیلوری ڈائٹ، ڈی ٹاکس واٹر یا پھر ویگن فوڈ کی طرف مائل ہوچکے ہیں، جس سے ان کے مداحوں میں بھی صحت مند طرزِ زندگی کا رجحان پیدا ہوتاہے۔

اسی طرح فیشن کے میدان میں بھی سلیبریٹیز ہی ٹرینڈ سیٹر سمجھے جاتے ہیں۔ کسی ایوارڈ تقریب میں ایک منفرد ڈریس یا کسی فوٹو شوٹ کی نئی اسٹائلنگ چند ہی گھنٹوں میں ٹرینڈ بن جاتی ہے۔

پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی معروف اداکارائیں جہاں مشرقی پہناوے کو عالمی سطح پر نمایاں کر رہی ہیں، وہیں نوجوان اداکار مغربی اور اسٹریٹ فیشن کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کی روزمرہ کی تصاویر اور ریلس مداحوں کو متاثر کرتی ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ٹریول بھی سلیبریٹی لائف اسٹائل کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ چاہے ترکی اور دبئی کے جدید اور دلکش مقامات ہوں یا شمالی پاکستان کی خوبصورت وادیاں، مشہور شخصیات اکثر اپنی سفری تصاویر کے ذریعے مداحوں کو نئی جگہوں سے متعارف کراتی ہیں۔ ان تصاویر سے نہ صرف ٹورزم کو فروغ ملتا ہے بلکہ نوجوان نسل کو بجٹ ٹریول کے آئیڈیاز بھی ملتے ہیں۔

اس کے علاوہ گھر کی سجاوٹ اور پرسنل کیئر بھی مداحوں کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ لوگ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان  کے پسندیدہ اسٹار کا گھر کس طرح کا ہے؟، کون سے پرفیوم یا اسکن کیئر پروڈکٹس استعمال کرتا ہے؟ اور اپنا فری ٹائم کن سرگرمیوں میں گزارتا ہے۔

کئی سلیبریٹیز نے حالیہ برسوں میں وی لاگز کے ذریعے اپنی نجی زندگی کے کئی گوشے کھول دیے ہیں، جنہیں خوب پذیرائی مل رہی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مشہور شخصیات کی لائف اسٹائل خبریں صرف تفریح نہیں فراہم کرتیں، بلکہ فیشن، فٹنس، ٹریول اور لائف اسٹائل ٹرینڈز کا رخ بھی متعین کرتی ہیں۔ مداحوں کے لیے یہ خبریں جہاں ان کی پسندیدہ شخصیت سے قربت کا احساس بھی دلاتی ہیں ، وہیں روزمرہ زندگی میں نئے آئیڈیاز اپنانے کی ترغیب بھی دیتی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

 Jan 26, 2026 12:59 PM |
ناصر ادیب نے سید نور اور صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق نئے راز افشا کردیے

ناصر ادیب نے سید نور اور صائمہ کی خفیہ شادی سے متعلق نئے راز افشا کردیے

 Jan 26, 2026 11:43 AM |
رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت 16 فروری تک توسیع

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت 16 فروری تک توسیع

 Jan 26, 2026 11:29 AM |

متعلقہ

Express News

مونگ پھلی، گُڑ اور تل: سردیوں کی بہترین غذائیں

Express News

اسٹیم سیل تھراپی کیا ہے؟ ابھے دیول نے گھٹنوں کے درد سے نجات کا تجربہ شیئر کردیا

Express News

سردیوں میں بال زیادہ کیوں جھڑتے ہیں؟ وجہ اور علاج جانیے

Express News

سردیوں میں وزن کیوں بڑھنے لگتا ہے؟ وجوہات اور کنٹرول کے مؤثر طریقے جانیے

Express News

نزلہ زکام میں بھاپ لینے کا درست طریقہ: فائدہ بھی، احتیاط بھی

Express News

سردیوں میں گھروں کو گرم رکھنے کے محفوظ طریقے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو