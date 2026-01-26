فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

اداکار کیخلاف 41 سالہ خاتون کی جانب سے شکایت کے بعد گرفتاری عمل میں آئی

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ بلاک بسٹر فلم دھرندھر کے اداکار کو ممبئی میں گھریلو ملازمہ سے 10 سال تک زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 

بالی ووڈ کی پروپیگنڈہ فلم ’دھرندھر‘ میں نظر آنے والے اداکار ندیم خان کو ممبئی پولیس نے 22 جنوری کو اپنی گھریلو ملازمہ سے مبینہ طور پر 10 سال تک زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ 

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ گرفتاری ایک 41 سالہ خاتون کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے بعد عمل میں آئی۔

شکایت کے مطابق متاثرہ خاتون ماضی میں کئی اداکاروں کے گھروں میں بطور ملازمہ کام کر چکی ہیں اور کئی برس قبل ان کی ندیم خان سے جان پہچان ہوئی تھی۔

خاتون کا الزام ہے کہ ندیم خان نے ان سے شادی کا وعدہ کیا، اور اسی وعدے کی بنیاد پر انہوں نے گزشتہ 10 سالوں کے دوران متعدد بار ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔

متاثرہ خاتون کا مزید کہنا تھا کہ زیادتی یہ واقعات مالوانی میں خاتون کی رہائش گاہ اور ورسوا میں ندیم خان کے گھر پر پیش آئے۔

ایک پولیس اہلکار نے بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹریو میں بتایا کہ متاثرہ خاتون کے بیان کی بنیاد پر ہم نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

Jan 26, 2026 02:45 PM |
بالی ووڈ فلموں کی آفرز کیوں ٹھکرائیں اور اب پچھتاوا کیوں؟ سونم باجوہ کا انکشاف

بالی ووڈ فلموں کی آفرز کیوں ٹھکرائیں اور اب پچھتاوا کیوں؟ سونم باجوہ کا انکشاف

 Jan 26, 2026 01:26 PM |
جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

 Jan 26, 2026 12:59 PM |

متعلقہ

Express News

عالیہ بھٹ دردناک واقعے پر آبدیدہ ہوگئیں، امیتابھ بچن نے واقعہ بتا دیا

Express News

یشما گل کا دوستوں کے ساتھ ڈانس سوشل میڈیا پر وائرل

Express News

معروف اداکار عمر عالم نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کردیا

Express News

اقرا عزیز اور یاسر حسین دوسری بار والدین بن گئے

Express News

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ کیخلاف 50 کروڑ ہرجانے کے مقدمے میں بڑی قانونی جیت

Express News

کاش اپنا گھر بچوں کے نام نہ کیا ہوتا؛ مرتے دم تک رنج رہے گا؛ گلوکارہ ترنم ناز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو