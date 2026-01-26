سوات سے پنجاب میں منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا

پنجاب اسمگل کی جانے والی منشیات کی ایک قابلِ ذکر مقدار کو کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق خفیہ معلومات کی بنیاد پر سوات سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں منشیات کی ترسیل کو ہدف بنایا گیا۔
ڈائریکٹر راولپنڈی ڈویژن، لیفٹیننٹ کرنل (ر) حمیر اعظم کے احکامات پر راولپنڈی ڈویژن کی اسٹرائیک ٹیم کو متعلقہ مقام پر تعینات کیا گیا۔ مشتبہ گاڑی کا ایم ون موٹروے پر تعاقب کیا گیا اور گاڑی کو برہان انٹرچینج ایم ون کے قریب روک کر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔
گاڑی سے منشیات کی بھاری مقدار برآمد کی گئی۔ برآمد شدہ منشیات میں 233 کلوگرام چرس، 15 کلو گرام افیون شامل ہے۔
حمیر اعظم نے کہا کہ اس اسمگلنگ کی کوشش میں ملوث مکمل نیٹ ورک کی نشاندہی اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیش جاری ہے۔
یہ کارروائی مؤثر انٹیلیجنس ہم آہنگی، بروقت تعیناتی، پیشہ ورانہ تعاقب اور ملزم کی کامیاب گرفتاری کا واضح ثبوت ہے۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس عوام کے تحفظ اور پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے متحرک ہے۔
حمیر اعظم نے مزید کہا کہ راولپنڈی ڈویژن کی اسٹرائیک ٹیم منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی کے عزم پر قائم ہے۔