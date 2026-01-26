وزیراعظم کی جیم اسٹون سینٹر کو اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت

پاکستان میں جیم اسٹونز کے وسیع ذخائر موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر ملکی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، شہباز شریف

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتی پتھروں اور معدنیات سے استفادے کیلیے جیم اسٹون سینٹرز کو اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت کردی۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قیمتی پتھروں اور معدنیات کے فروغ کے حوالے سے اہم اجلاس وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں جیم اسٹون انڈسٹری کی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے برآمدات کے ذریعے قیمتی زرمبادلہ کمانے کی حکمتِ عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں جیم اسٹونز کے وسیع ذخائر موجود ہیں جن سے مؤثر طور پر فائدہ اٹھا کر ملکی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔

انہوں نے اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مجوزہ جیم اسٹون سینٹرز کی تعمیر کے لیے بین الاقوامی شہرت کے حامل ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔

وزیراعظم نے اسلام آباد جیم اسٹون سینٹر کو اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے جیم اسٹون پالیسی فریم ورک پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔

انہوں نے جیم اسٹون انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن کے ذریعے برآمدات میں اضافے اور مجوزہ سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات نصب کرنے کی بھی ہدایت کی۔

وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ جیم اسٹون انڈسٹری کے فروغ کے لیے تمام صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومتوں کے ساتھ مل کر مربوط انداز میں کام کیا جائے۔

اجلاس کو جیم اسٹون انڈسٹری کی ترویج کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ نئی منظور شدہ جیم اسٹون پالیسی پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لیے چار سیشنز کا انعقاد کیا جا چکا ہے۔

بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد میں جیم اسٹون سینٹر کے قیام کے لیے شاہراہ دستور پر جگہ کا تعین کر لیا گیا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ اسلام آباد جیم اسٹون سینٹر میں بین الاقوامی معیار کی ویلیو ایڈیشن سروسز، سرٹیفیکیشن، انکیوبیشن سینٹر اور ٹریڈ سینٹر کی سہولیات فراہم کی جائیں گی جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے دفاتر بھی اسی مرکز میں موجود ہوں گے۔

جیم اسٹون کے حوالے سے جیو فینسنگ سائنسی روڈ میپ پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

 Jan 26, 2026 07:37 PM |
مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

 Jan 26, 2026 03:44 PM |
فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

Jan 26, 2026 02:45 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان پیس بورڈ میں صرف فلسطین میں قیام امن کیلئے شامل ہوا ہے، وفاقی وزیر

Express News

سانحہ گل پلازہ؛ سرچ آپریشن تقریباً مکمل، عمارت سروے کے بعد سیل کردی جائے گی، ڈی سی ساؤتھ

Express News

سردی کی شدت؛ سندھ میں اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کے فیصلے میں توسیع

Express News

پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں، وادی تیراہ کو خالی کرنے کا نوٹی فکیشن واپس لیا جائے، سہیل آفریدی

Express News

راولپنڈی میں گھر کے کنویں سے 7 دن کے بچے کی لاش برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو