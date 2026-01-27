ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اپنا نو تزئین شدہ سِری (Siri) اسسٹنٹ آئندہ ماہ ایک ایونٹ میں متعارف کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔
ایپل کے ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے تازہ ترین ورژن کو گوگل کا جیمینائی اے آئی ماڈل چلائے گا جس حوالے سے دونوں کمپنیوں کے درمیان حال ہی میں ایک معاہدہ طے پایا ہے۔
بلومبرگ کے مطابق سِری کی یہ اپ ڈیٹ آئی او ایس 26.4 کے ساتھ متعارف کرائی جائے گی۔ تاہم، اس کی بِیٹا ٹیسٹنگ کا آغاز فروری کے دوسرے نصف حصے میں متوقع ہے جبکہ مارچ یا اپریل میں اس کو صارفین کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔
اس اشتراک (جو متعدد برسوں تک جاری رہے گا) میں گوگل جیمینائی کو ایپل فاؤنڈیشن ماڈلز میں شامل کرے گا، جس کے متعلق ایپل کا کہنا ہے کہ یہ صارفین کے لیے نئے تجربات کو سامنے لائے گا۔