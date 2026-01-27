ایپل اپنا نوتزئین شدہ ’سری اسسٹنٹ‘ آئندہ ماہ متعارف کرائے گا

ایپل کے ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے تازہ ترین ورژن کو گوگل کا جیمینائی اے آئی ماڈل چلائے گا

ویب ڈیسک January 27, 2026
ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اپنا نو تزئین شدہ سِری (Siri) اسسٹنٹ آئندہ ماہ ایک ایونٹ میں متعارف کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔

ایپل کے ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے تازہ ترین ورژن کو گوگل کا جیمینائی اے آئی ماڈل چلائے گا جس حوالے سے دونوں کمپنیوں کے درمیان حال ہی میں ایک معاہدہ طے پایا ہے۔

بلومبرگ کے مطابق سِری کی یہ اپ ڈیٹ آئی او ایس 26.4 کے ساتھ متعارف کرائی جائے گی۔ تاہم، اس کی بِیٹا ٹیسٹنگ کا آغاز فروری کے دوسرے نصف حصے میں متوقع ہے جبکہ مارچ یا اپریل میں اس کو صارفین کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔

اس اشتراک (جو متعدد برسوں تک جاری رہے گا) میں گوگل جیمینائی کو ایپل فاؤنڈیشن ماڈلز میں شامل کرے گا، جس کے متعلق ایپل کا کہنا ہے کہ یہ صارفین کے لیے نئے تجربات کو سامنے لائے گا۔
