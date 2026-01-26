بنگلادیش سے متعلق ٹوئٹ کیوں ہٹائی؟ سابق آسٹریلوی کھلاڑی نے سچ بتا دیا

بھارت کو پاکستان سے باہر میچز کھیلنے کی اجازت مل گئی تھی، کیا کوئی یہ منطق سمجھا سکتا ہے: سابق آسٹریلوی کھلاڑی

ویب ڈیسک January 26, 2026
facebook whatsup

آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر اور پاکستان کے سابق ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے بنگلادیش کو نکالنے کے حوالے سے کی گئی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کے فیصلے کی وجہ بتا دی۔

سابق ٹیسٹ کرکٹر نے بتایا کہ انہوں نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر بدسلوکی کا نشانہ بننے کے بعد اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔

یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب بنگلادیش کا نکال کر میگا ایونٹ میں اسکاٹ لینڈ کو شامل کرنے کے بعد جیسن گلیسپی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے فیصلہ سازی کے عمل سے متعلق سوال پوچھا۔

ڈیلیٹ کی گئی پوسٹ میں جیسن گلیسپی نے پوچھا تھا ’کیا آئی سی سی بتائے گا کہ بنگلادیش انڈیا سے باہر اپنے میچز کیوں نہیں کھیل سکتا؟ ماضی میں بھارت نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا تو ان کو پاکستان سے باہر میچز کھیلنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کیا کوئی یہ منطق سمجھا سکتا ہے؟‘

پوسٹ کے بعد سابق فاسٹ بولر کو انتہائی منفی اور بدسلوکی پر مبنی کمنٹس موصول ہونا شروع ہوئے جس کے بعد انہوں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کردی۔

پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایک سوشل میڈیا صارف نے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو گلیسپی نے جواب دیا کہ انہیں ایک سادہ سا سوال پوچھنے پر بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

 Jan 26, 2026 07:37 PM |
مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

 Jan 26, 2026 03:44 PM |
فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

Jan 26, 2026 02:45 PM |

متعلقہ

Express News

حارث رؤف کو ورلڈکپ اسکواڈ سے باہر کیوں کیا؟ سوشل میڈیا پر بھارتی شہریوں کے تبصرے

Express News

امریکا: بے گھر کیمپ سے سابق مشہور کھلاڑی کی لاش برآمد

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم شرکت کرے گی یا نہیں؟ فیصلہ کل ہوگا

Express News

پی ایس ایل 11 کیلئے کھلاڑیوں کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان

Express News

سندھ حکومت کی مستحق کھلاڑیوں کو ایک کروڑ 25 لاکھ روپے مالی امداد فراہم کرنے کی منظوری

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کیا تو آئی سی سی پاکستان پر سخت پابندیاں لگا سکتا ہے، بھارتی میڈیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو