آرتھرائٹس کی عام دوا قلبی مرض کے خطرات کم کر سکتی ہے: تحقیق

یہ تحقیق جاما انٹرنل میڈیسن میں شائع ہوئی

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گاؤٹ (آرتھرائٹس کی سب سے عام قسم) کے لیے لکھی جانے والی عام دوا کی اگر مناسب خوراک استعمال کی جائے تو ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرات کم کر سکتی ہے۔

آرتھرائٹس کی یہ قسم جوڑوں میں یورک ایسڈ کے کرسٹل جمع ہوجانے کے سبب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جوڑوں میں اچانک اور شدید درد ہو سکتا ہے۔

ایلوپیورینول جیسی دوا سے (اگر صحیح مقدار میں استعمال کی جائے تو) یورک ایسڈ کی سطح کم اور کرسٹل تحلیل ہو جاتے ہیں۔

مریضوں کو عموماً بتایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے خون میں 360 مائیکرو مول فی لیٹر سے کم کی سطح رکھنی چاہیے۔

تحقیق میں گاؤٹ کا تعلق قلبی بیماریوں کے خطرات میں اضافے سے قائم کیا گیا ہے جن میں ہارٹ اٹیک اور فالج شامل ہیں۔

یہ تحقیق 1 لاکھ 9 ہزار 504 ایسے افراد میں کی گئی جو گاؤٹ میں مبتلا تھے اور ان میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ تھی۔ ان تمام مریضوں کی عمر 18 یا اس سے زیادہ تھی۔

ان افراد کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک گروہ کو یورک ایسڈ کم کرنے والی ادویات دی گئی جن میں سب سے عام ایلوپیورینول تھی۔

محققین نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا پہلے نسخے کے بعد پانچ سال کے اندر دل کے دورے، فالج یا دل سے متعلق کتنی اموات ہوئیں۔
تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ پانچ برس دوران دوا لینے والے افراد میں دل کی بیماریوں کا خطرہ دوسرے گروپ کے مقابلے میں کم تھا جبکہ گاؤٹ کا درد بھی کم اٹھا تھا۔

جن مریضوں میں یورک ایسڈ کی سطح 300 مائیکرو مول فی لیٹر سے نیچے آگئی تھی ان میں یہ خطرات مزید کم ہوگئے تھے۔

یہ تحقیق جاما انٹرنل میڈیسن میں شائع ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 12:23 AM |
ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

 Jan 27, 2026 12:00 AM |
ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

 Jan 26, 2026 07:37 PM |

متعلقہ

Express News

انسان جلد ہی 150 برس تک زندہ رہ سکیں گے: ماہرِ جینیات

Express News

پیٹ پر جمی چربی بھی صحت کیلئے مفید ہو سکتی ہے: تحقیق

Express News

سرکاری اسپتالوں میں زیر علاج مریض اور تیماردار شدید مشکلات کی زد میں

Express News

والدین بچوں کو موٹر سائیکل کی ٹنکی پر بٹھانے سے گریز کریں: ماہرین

Express News

بچپن میں کی جانیوالی ویکسی نیشن سے مرگی کا کوئی تعلق نہیں: تحقیق

Express News

اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو وٹامن ڈی لینا فوراً ترک کردیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو