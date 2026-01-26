گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان جاری کردیا۔
گورنر فیصل کریم کنڈی نے ایکس پر اہم پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے وادی تیراہ کے حوالے سے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے بیان پر گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کی شدید تنقید کی۔
فیصل کریم کنڈی نے کاہ کہ ایک پُرامن صوبہ 2013 میں صوبائی حکومت کے حوالے کیا گیا تھا جو آج وہ دوبارہ دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے۔ گورنر خیبرپختونخوا نے سوال کیا کہ اس تمام صورتحال کی ذمہ داری صوبائی قیادت کے سوا کس پر عائد ہوتی ہے؟
انہوں نے کہا کہ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بغیر حکومتی منظوری کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور اپنی لاعلمی کا دعویٰ کرے، تو یہ صرف نااہلی نہیں گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے۔
گورنر خیبرپختونخوا نے لکھا کہ ’میں وزیراعلی خیبر پختونخواہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شعبدہ بازی اور ڈرامہ بازی کو ختم کریں، خیبرپختونخوا خصوصا تیراہ اور کرم کی عوام کو اس وقت تقاریر کی نہیں بلکہ واضح قیادت کی ضرورت ہے۔‘
گورنر خیبرپختونخوا نے لکھا کہ وزیراعلی سہیل آفریدی کی ترجیح آئی ڈی پیز کی فوری بحالی اور سیکورٹی ہونی چاہیے نہ کہ سیاسی ڈرامہ اور انتشار ہونا چاہیے۔