سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

وزیراعلی خیبر پختونخواہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شعبدہ بازی اور ڈرامہ بازی کو ختم کریں، فیصل کریم کنڈی

ویب ڈیسک January 27, 2026
گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان جاری کردیا۔

گورنر فیصل کریم کنڈی نے ایکس پر اہم پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے وادی تیراہ کے حوالے سے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے بیان پر گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کی شدید تنقید کی۔

فیصل کریم کنڈی نے کاہ کہ ایک پُرامن صوبہ 2013 میں صوبائی حکومت کے حوالے کیا گیا تھا جو آج وہ دوبارہ دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے۔ گورنر خیبرپختونخوا نے سوال کیا کہ اس تمام صورتحال کی ذمہ داری صوبائی قیادت کے سوا کس پر عائد ہوتی ہے؟

Express News

بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں، وادی تیراہ کو خالی کرنے کا نوٹی فکیشن واپس لیا جائے، سہیل آفریدی

Express News

وادی تیراہ میں شدید برف باری، پاک فوج کی فوری اور مؤثر ریلیف سرگرمیاں جاری 

Express News

وادی تیراہ کو خالی کروانے کا بیان فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے، وزارت اطلاعات

انہوں نے کہا کہ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بغیر حکومتی منظوری کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور اپنی لاعلمی کا دعویٰ کرے، تو یہ صرف نااہلی نہیں گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے۔

گورنر خیبرپختونخوا نے لکھا کہ ’میں وزیراعلی خیبر پختونخواہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شعبدہ بازی اور ڈرامہ بازی کو ختم کریں، خیبرپختونخوا خصوصا تیراہ اور کرم کی عوام کو اس وقت تقاریر کی نہیں بلکہ واضح قیادت کی ضرورت ہے۔‘

گورنر خیبرپختونخوا نے لکھا کہ وزیراعلی سہیل آفریدی کی ترجیح آئی ڈی پیز کی فوری بحالی اور سیکورٹی  ہونی چاہیے نہ کہ سیاسی ڈرامہ اور انتشار ہونا چاہیے۔
