چین میں ایک نوجوان کو ری فنڈ نظام میں نقص کی بدولت اشیاء واپس کرائے بغیر اپنے پیسے لینے کے جرم میں چھ برس کی قید سنا دی گئی۔
گزشتہ برس شینگھائی سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ نوجوان کو ایک کاروباری پلیٹ فارم میں نقص کی نشان دہی کے بعد میک اپ اشیاء واپس کرنے کے بہانے چھ لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم ری فنڈ کرنے کے جرم میں یہ سزا سنائی گئی۔
نوجوان (جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) پر یہ انکشاف ہوا کہ پلیٹ فارم پر پروڈکٹ واپسی کی درخواست میں وہ جعلی کوریئر نمبر درج کر کے پروڈکٹ واپس کیے بغیر ری فنڈ حاصل کر سکتے ہیں۔
نوجوان نے چند مہینوں کے عرصے میں اشیاء واپس کرائے بغیر 11 ہزار 900 جعلی ری فنڈ کی درخواستیں جمع کرائیں اور بعد ازاں ان اشیاء کو استعمال شدہ اشیاء کی فروخت کے پلیٹ فارم پر بیچا۔
نوجوان پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے پلیٹ فارم سے 6 لاکھ 80 ہزار ڈالر کی اشیاء موصول کیں اور 5 لاکھ 74 ہزار ڈالر منافع میں بیچ دیں، ساتھ ہی مکمل ری فنڈ بھی حاصل کیا۔
نوجوان نے گرفتاری سے قبل تمام پیسے فونز، مہنگے کپڑوں، ویڈیو گیمز اور دوستوں کی دعوتوں پر اڑا دیے۔
مقامی میڈیا کے مطابق 17 سالہ نوجوان کو کم عمری میں جرم کرنے کی وجہ سے صرف چھ سال کی سزا سنائی گئی۔