وزیراعلیٰ پنجاب نے ہر ضلع میں اسٹروک منیجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دیدی

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا فوری طور پر اسٹروک پیشنٹ کے لیے ٹیلی میڈسن پراجیکٹ شروع کرنے کا بھی حکم

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی، ہر ڈی ایچ کیو میں نیورالوجسٹ اور پیڈز نیورالوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔

وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ ہر ضلع میں ایک ڈاکٹر اور نرس کو فوری طورپر تین ماہ کی اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ کروائی جائے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے فوری طور پر اسٹروک پیشنٹ کے لیے ٹیلی میڈسن پراجیکٹ شروع کرنے کا حکم بھی دیا۔

ضلعی اسپتالوں کے ڈاکٹر فالج کے مریض کے فوری علاج کے لیے اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ سے ٹیلی فونک رابطہ کر سکیں گے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے لیے نرسز ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کی جبکہ ریسکیورز اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ کروانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا۔

انہوں نے ہدایت کی کہ فالج کے علاج کے لیے عوامی آگاہی مہم شروع کی جائے۔

مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ فالج کے علاج کے لیے گولڈن آورز کی اہمیت مسلمہ ہے، آگاہی مہم خود لیڈ کروں گی۔ پنجاب کے ہر چلڈرن اسپتال میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر بنائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ کسی مریض کو علاج کے لیے بڑے شہر نہ جانا پڑے۔

پمز کے نیورالوجسٹ ڈاکٹر قاسم بشیر نے اسٹروک مینجمنٹ پروگرام پر بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ 25 سال سے زائد العمر 4 میں سے ایک شخص کو فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ فالج کے پری ہاسپٹل، ہاسپٹل اور پوسٹ ہاسپٹل کیئر کے لیے آگاہی اور ٹریننگ لازمی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 12:23 AM |
ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

 Jan 27, 2026 12:00 AM |
ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

 Jan 26, 2026 07:37 PM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو