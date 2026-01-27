پنجاب میں جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار اور کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن جاری

ریستوران سے 6 مرغابیوں اور 10بٹیر  کا گوشت برآمد کیا گیا

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور سیکرٹری جنگلات کیپٹن ریٹائرڈ طاہر ظفرعباسی کی ہدایت پر پنجاب میں جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار اور کاروبار کی روک تھام کیلئے شدید کریک ڈاؤن جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق چیف وائلڈ لائف رینجر مبین الٰہی کی زیر قیادت اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر حافظ آباد حنفیہ یوسف کی سربراہی میں کامیاب کارروائی کی گئی  جس میںسوشل میڈیا پر جنگلی پرندوں کے گوشت کے پکوان آ فر کرنیوالے کے ریستوراں پر چھاپہ مارا گیا۔

ریستوران سے 6 مرغابیوں اور 10بٹیر  کا گوشت برآمد کیا گیا جبکہ ملزم کو موقع پر گرفتار کرکےقانونی چارہ جوئی شروع کردی گئی۔

ملزم کیخلاف وائلڈ لائف ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر درج کرلی گئی۔ لیہ میں اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر کاشف حمید کی سربراہی میں بڑی کارروائی کی گئی جس میں کروڑ لعل عیسن میں نایاب چھپکلیوں کی غیر قانونی تجارت کرنیوالا گرفتار کرلیا گیا۔

ملزم کے قبضہ سے مفلوج کی گئیں 1درجن کے لگ بھگ چھپکلیاں برآمد ہوئیں۔ ملزم نایاب چھپکلیوں کی چربی سے تیل کشید کرکے فروخت کرتا تھا۔ ملزم کیخلاف تحفظ شدہ جنگلی حیات کی ناجائز تجارت پر ایف آئی آر درج کرلی گئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 12:23 AM |
ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

 Jan 27, 2026 12:00 AM |
ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

 Jan 26, 2026 07:37 PM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو