لکی مروت: پولیس چوکی پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام، دہشتگرد دم دبا کر بھاگ نکلے

رات گئے پولیس چوکی شاہ طورہ پر تقریباً 15فتنہ الخوارج نے فائرنگ کرتے ہوئے حملے کی کوشش کی

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

رات گئے پولیس چوکی شاہ طورہ پر تقریباً 15فتنہ الخوارج نے فائرنگ کرتے ہوئے حملے کی کوشش کی، جسے پولیس کے الرٹ اور بہادر جوانوں نے بروقت اور جرات مندانہ کارروائی کے ذریعے ناکام بنا دیا۔

پولیس نے تھرمل کیمروں کے ذریعے مشکوک نقل و حرکت اور دہشتگردوں کی موومنٹ دیکھتے ہی پولیس جوانوں نے فوری ردعمل دیتے ہوئے بھاری ہتھیاروں سے بھرپور جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج دہشتگرد دم دبا کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔

آر پی او بنوں ریجن سجاد خان نے فتنہ الخوارج کے حملے کو کامیابی سے پسپا کرنے اور دشمن کو بھرپور جواب دے کر فرار ہونے پر مجبور کرنے پر پولیس کے بہادر، فرض شناس اور شیر دل جوانوں کو شاباش دی اور کہا کہ لکی مروت پولیس ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لکی مروت نزیرخان نے پولیس جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور بروقت ردعمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانا پولیس کی مستعدی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

انہوں نے کہا کہ لکی مروت پولیس امن دشمن عناصر کے خلاف پوری قوت سے برسرِپیکار ہے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 12:23 AM |
ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

 Jan 27, 2026 12:00 AM |
ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

 Jan 26, 2026 07:37 PM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو