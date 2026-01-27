پنجاب پولیس کا سیکیورٹی کےلیے 11 نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ

پنجاب کے اے ٹی سی ججز کو سیکیورٹی تھریٹ کے پیش نظر پنجاب پولیس نے اے ٹی سی ججز کی سیکیورٹی کےلیے 11 نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کرلیا۔
آئی جی پنجاب نے وزیر اعلی پنجاب کو گاڑیاں خریدنے کےلیے 23کڑور 86لاکھ 45ہزار کی سمری بھجوا دی۔
مراسلے میں کہا گیا کہ ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس سکیورٹی ڈویثرن لاہور جوڈیشری کی سکیورٹی کے فوکل پرسن ہیں، ملک کے عدالتی سسٹم کو سکیورٹی تھریٹ ہیں، سکیورٹی تھریٹ سے متعلق مراسلہ سمری کے ساتھ لف کر دیا گیا ہے۔
اے ٹی سی ججز کی سکیورٹی کے لیے 11 نئی گاڑیاں خریدنے کےلیے 14 کڑور 18 لاکھ 45 ہزار کی رقم درکار ہے، ایک گاڑی کی قیمت 1کڑور 28لاکھ 95 ہزار ہے، گاڑیوں کو بلٹ پروف بنانے کےلیے 9 کڑور 68 لاکھ کی رقم درکار ہے۔
ایک گاڑی کو بلٹ پروف بنانے کےلیے 88 لاکھ کی رقم درکار ہوتی ہے، نئی گڑیاں خریدنے کےلیے سپلیمنٹری گرانٹ فراہم کی جائے۔