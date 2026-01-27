اے ایس آئی قتل کیس میں ملزم کی درخواست ضمانت بعداز گرفتاری مسترد

شریک ملزم محمد علی کی 50 ہزار روپے کے مچلکوں کی عوض ضمانت منظور

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وفاقی پولیس کے اے ایس آئی علی اکبر کے قتل کیس میں ملزم وقار کی درخواست ضمانت بعداز گرفتاری مسترد کر دی۔

انسداددہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے ملزمان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ سرکار کی جانب سے وکیل راجا نوید حسین نے دلائل دیے۔

عدالت نے شریک ملزم محمد علی کی 50 ہزار روپے کے مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کر لی۔

راجا نوید حسین نے دلائل میں کہا کہ ملزم وقار کی مدعی مقدمہ نے شناخت پریڈ کے دوران تصدیق کی، ملزم وقار سے دوران تفتیش مقتول کا سروس کارڈ بھی برآمد ہوا، ملزم کا اس سے قبل بھی کریمنل ریکارڈ موجود ہے۔

سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ درخواست ضمانت مسترد کی جائے۔

واضح رہے کہ تھانہ سبزی منڈی میں ملزمان کیخلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 12:23 AM |
ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

 Jan 27, 2026 12:00 AM |
ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

 Jan 26, 2026 07:37 PM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو