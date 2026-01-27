پاک افغان بارڈر پر شدید برفباری کے باوجود پاک فوج کے جوان الرٹ

قوم اپنے محافظوں کے عزم، حوصلے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے

ویب ڈیسک January 27, 2026
سخت موسمی حالات اور منفی درجہ حرارت میں بھی پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان (نارتھ) کے جوان وطن کے دفاع کے لیے چاک و چوبند ہیں۔

برفانی طوفان اور شدید سردی بھی سیکیورٹی فورسز کے جذبہ حب الوطنی کو کمزور نہ کر سکے۔سرحدی علاقوں میں تعینات جوان مؤثر نگرانی کے ذریعے کسی بھی دراندازی یا غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔

پاک فوج اور ایف سی بلوچستان (نارتھ) کی یہ پیشہ ورانہ وابستگی اور قربانی قوم کے امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔

قوم اپنے محافظوں کے عزم، حوصلے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے، جو ہر موسم اور ہر حالت میں وطنِ عزیز کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہیں۔
