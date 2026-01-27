جسٹس محسن اختر کیانی کے ہائیکورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسجیر رولز سے متعلق دلچسپ ریمارکس

جسٹس میاں گل حسن کے بنائے گئے رولز میں پورا چیپٹر تھا جو کمیٹی کو دیکھنا تھا لگتا ہے اسکپ ہوگیا ہوگا

ویب ڈیسک January 27, 2026
اسلام آباد ہائی کورٹ  کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ہائیکورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسجیر رولز سے متعلق دلچسپ ریمارکس دیے ہیں۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولزجس نے بنائیں ہیں کمال  کے بنائیں  ہیں، اب تو سکرٹ ڈاکومیٹ ہے ہی نہیں، ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہوگئے ہیں، 596 صفحات پر مشتمل ڈاکومنٹس ہے یہ پورا پڑھ لیا یے۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وکلاء کو معلوم تو ہوا کہ پریکٹس اینڈ پروسجر رولز ہیں لیکن اُس میں ہے  کچھ نہیں، وکیل نے کہا کہ یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے رولز کو کاپی پیسٹ کیا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اتنی محنت کی ہے بنانے والوں نے آپ اپنی ہائی کورٹ پر الزام لگا رہے ہیں،  ان رولز میں پیمینٹ کا چیپٹر ہی نہیں۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جسٹس میاں گل حسن کے بنائے گئے رولز میں پورا چیپٹر تھا جو کمیٹی کو دیکھنا تھا لگتا ہے skip ہوگیا ہوگا، پریکٹس اینڈ پروسجیر رولز بنانے اور نافذ کرنے کا ایک طریقہ کار یے، فل کورٹ پڑھ کر منظور کرتی ہے۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ فل کورٹ سے ایک روز قبل 596 صفحات پر مشتمل رولز دے دیے گئے،  میں نے اعتراض  منظوری پر کیا، فل کورٹ میں کہا گیا کہ بند بک منظور کرانی ہے۔
