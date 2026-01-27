رجسٹرڈ مزدوروں کی فلاحی اسکیموں کیلیے ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ دوبارہ فعال

سندھ کابینہ نے ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کی گورننگ باڈی کی ازسرِنو تشکیل کی منظوری دے دی

ویب ڈیسک January 27, 2026
کراچی:

سندھ کابینہ نے ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کی گورننگ باڈی کی ازسرِنو تشکیل کی منظوری دے دی، ورکرز ویلفیئر بورڈ سندھ کو رجسٹرڈ مزدوروں کی فلاحی اسکیموں کے لیے دوبارہ فعال کر دیا گیا۔

کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کی سابقہ مدت 22 اگست 2025 کو ختم ہو چکی تھی۔

صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ نئے بورڈ کی سربراہی وزیر محنت و انسانی وسائل کریں گے۔ بورڈ میں سیکریٹری محکمہ محنت، محکمہ خزانہ اور سندھ ریونیو بورڈ کے نمائندے شامل ہوں گے۔

کابینہ نے آجر فریق سے چار نمائندگان کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے مزدوروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے چار مزدور نمائندگان نامزد کیے۔

ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے  مطابق بورڈ کی تشکیل سندھ ورکرز ویلفیئر فنڈ ایکٹ 2014 کے مطابق کی گئی، ورکرز ویلفیئر بورڈ فلاحی منصوبوں نگرانی اور ویلفیئر فنڈ کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائے گا۔
