ویب ڈیسک January 27, 2026
بالی ووڈ کو ماضی میں مسلسل بلاک بسٹر فلمیں دینے والے نامور اداکار گووندا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بھانجے کرشنا ابھیشک کو میرے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور میری توہین کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

اداکار گووندا اور اُن کی اہلیہ سُنیتا آہوجا اپنی ازدواجی زندگی کی وجہ سے مسلسل خبروں میں ہیں، حال ہی میں سُنیتا نے اپنے شوہر پر سنگین الزامات عائد کیے تھے جس کے بعد گووندا نے ان بیانات کو ایک بڑے تنازع کا حصہ قرار دیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گووندا اور اُن کی اہلیہ سُنیتا آہوجا کافی عرصے سے طلاق کی افواہیں زیر گردش ہیں، ایک سابقہ انٹرویو میں سُنیتا نے انکشاف کیا تھا کہ مبینہ طور پر اُن کے شوہر ایک ایسی خاتون کے ساتھ منسلک تھے جو اداکار سے پیسے چاہتی تھی۔

 اس معاملے پر خاموشی توڑتے ہوئے گووندا نے دعویٰ کیا کہ اُن کی اہلیہ اور قریبی لوگ اُن کے خلاف ایک بڑی سازش میں استعمال ہو رہے ہیں۔

گووندا نے اس معاملے میں اپنے بھانجے، اداکار وکامیڈین کرشنا ابھیشیک کو بھی گھسیٹ لیا، اور الزام عائد کیا کہ کرشنا کو ٹی وی پر اُن کی توہین کرنے پر زبردستی مجبور کیا جاتا ہے۔

گووندا نے بھارتی نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ اگر آپ کرشنا ابھیشیک کے ٹی وی پروگرامز دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ مصنفین اُسے ایسے جملے کہلواتے ہیں جو میری توہین کرتے ہیں، میں نے اُسے بتایا کہ اُسے میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے محتاط رہنے کو کہا ہے۔

جب بھی میں نے کرشنا کو خبردار کیا، سُنیتا ناراض ہو جاتی تھیں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ لوگ کب ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں اور کب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

اداکار نے اپنے خاندان کے افراد سے درخواست کی کہ وہ عوامی بیانات دینے سے گریز کریں، ان کا کہنا تھا کہ میری زندگی میں ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں جو مجھے گھٹن میں مبتلا کر دیں اور میں یہ درخواست خاص طور پر اپنے خاندان سے کر رہا ہوں۔

بعد ازاں، ایک انٹریو کے دوران کرشنا ابھیشیک سے جب گووندا کے بیان سے متعلق پوچھا گیا کہ ان کا کہنا تھا کہ میں گووندا ماموں سے محبت کرتا ہوں اور اُن کا احترام کرتا ہوں۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک لیجنڈ ہیں اور اُن کی سوچ نیکسٹ لیول ہے، شاید اسی لیے وہ چیزوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ہی بات کسی کو مثبت لگ سکتی ہے اور کسی کو طنزیہ لگ سکتی ہے لیکن میں اسے مثبت انداز میں لیتا ہوں۔

واضح رہے کہ گووندا اور سُنیتا آہوجا کی شادی 1987 میں ہوئی تھی۔ اس جوڑے کے دو بچے، بیٹی ٹینا اور بیٹا یش وردھن ہیں۔
