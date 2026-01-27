ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے موسم مزید سرد، رابطہ سڑکیں بند، نظام زندگی مفلوج

محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے جبکہ ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی گئی

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

حالیہ مغربی سسٹم کے تحت ملک کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں مسلسل برفباری سے رابطہ سڑکیں بند ہوگئیں جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا جبکہ شدید سردی سے درجہ حرارت مزید گر گیا۔

پشاور شہر اور گردونواح میں کل شامل سے شروع ہونے والی بارش آج صبح رک گئی تھی تاہم کچھ وقفے کے بعد بارش دوبارہ شروع ہوگئی جس کے سبب سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگیا۔

خیبر پختون خوا کے میدانی علاقوں میں بھی کل رات سے وقفے وقفے سے بارش جاری ہے جبکہ بالائی علاقوں و پہاڑوں پر موسم سرما کی برفباری کا تیسرا اسپیل جاری ہے۔

چترال شہر اور مضافات میں دوبارہ ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری ہے، چار دن قبل چترال میں برفباری کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لواری ٹنل ایریا، کالاش ویلیز، مڈک لشٹ اور گرم چشمہ میں گزشتہ رات سے برفباری جاری جبکہ اپر چترال میں شندور، لاسپور اور یارخون میں برفباری ہو رہی۔

لواری ٹنل روڈ پر برفباری کے دوران بھی سنو کلیئرنس سے ٹریفک حسب معمول جاری ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے لواری ٹنل ایریا میں گاڑیوں کو سنو چین کے استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

چترال میں برفباری سے سردی مزید بڑھ گئی جبکہ لوگوں کو تاپنے کے لیے جلانے کی لکڑی کی مانگ بڑھ گئی جس کے باعث لکڑی کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ چترال میں لکڑی فروخت کرنے والے منہ مانگی قیمت وصول کر رہے ہیں۔

دوسری جانب، سوات کے سیاحتی مقام مالم جبہ اور بالائی علاقوں میں رات سے شروع ہونے والی برفباری اب بھی جاری ہے۔ میدانی علاقوں بشمول مینگورہ شہر اور مضافات میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پہاڑوں پر برفباری سے سردی کی شدت میں بے حد اضافہ ہوگیا۔

لوئر دیر کے شہری علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں پر شدید برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔

وادی کمراٹ، جہاز بانڈہ، باڈگوائی، لواری ٹنل، کلپانی، شاہی بن شاہی، لاجبوک، عشیرئی، درہ طور، منگ درہ، لڑم سمیت دیگر بالائی علاقوں پر کئی فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ برف باری سے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند پڑی ہیں۔

چترال کے بالائی علاقوں کی سڑکیں برف باری کی وجہ سے بند پڑی ہیں، ۔سڑکوں کی بندش سے شہری گھروں میں محصور ہوگئے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔

برف باری کی وجہ سے دیر لوئر، اپر دیر اور چترال کے مختلف علاقوں میں بجلی کی کھمبے گر گئے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کی بجلی منقطع ہوگئی۔ دیر لوئر میں بارش و برف باری کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور بازاروں میں رش نہ ہونے کے برابر ہے۔

پنجاب

ادھر، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج موسم ابر آلود رہنے، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں بارش کے ساتھ برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کے مطابق سردی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، چکوال، اٹک، جہلم، سیالکوٹ، نارووال، لاہور اور قصور میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ شیخوپورہ، گجرات اور گوجرانوالہ سمیت گرد و نواح میں بھی مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر تیز بارش ہو سکتی ہے۔

مری، گلیات اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے بارش اور درمیانی سے شدید برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق مری میں گزشتہ رات سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 6 سے 7 انچ تک برف ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور شدید برفباری کا امکان ہے۔ برفباری کے باعث مری اور ملحقہ علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری متوقع ہے، جبکہ بعض مقامات پر درمیانی سے شدید برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ 28 جنوری کو ملک کے بیشتر حصوں میں سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد موسم رہنے کا امکان ہے۔

دوسری جانب پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات کے دوران ہلکی سے درمیانی دھند کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق کنٹرول روم میں موسم کی صورتحال پر مسلسل نگرانی جاری ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہری پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے سیاحوں کو مری اور برفباری والے علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب اور احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گووندا کا اپنے بھانجے کرشنا سے متعلق حیران کن دعویٰ، خاندانی تنازع کی وجہ بھی بتادی

گووندا کا اپنے بھانجے کرشنا سے متعلق حیران کن دعویٰ، خاندانی تنازع کی وجہ بھی بتادی

 Jan 27, 2026 12:45 PM |
دھرندھر کے رحمان ڈکیت کو فلم ’بارڈر 2‘ میں شامل کرنے کی وجہ سامنے آگئی

دھرندھر کے رحمان ڈکیت کو فلم ’بارڈر 2‘ میں شامل کرنے کی وجہ سامنے آگئی

Jan 27, 2026 11:53 AM |
ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

ناک کی سرجری؟ اداکارہ ثروت گیلانی کا حیران کن انکشاف؛ دردناک کہانی سنا دی

Jan 27, 2026 12:23 AM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو