وزیراعلی پنجاب اسٹروک پروگرام، محکمہ اسیشلائزڈ نے نوٹیفکیشن واپس لے لیا  

اسٹروک سہولیات 15 مراکز سے بڑھا کر تمام ٹیچنگ اور ڈی ایچ کیو اسپتالوں تک لے کر جانا تھا

ویب ڈیسک January 27, 2026
مریم نوازشریف نے اسٹروک پروگرام کی نگرانی کےلئے صوبائی سطح پر بنائی گئی کمیٹی کا نوٹفکیشن تین روز بعد واپس لے لیا۔ 

تفصیلات کے مطابق مریم نوازشریف نے ڈاکٹر عمیر راشد کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی شکیل دی تھی ۔ اسٹرینگ، ایڈوائزری کمیٹی کا نوٹیفکیشن سیکریٹری اسپشلائزڈ ہیلتھ عظمت محمود کے حکم پر واپس لیا گیا۔

محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے بتایا کہ بعض وجوہات کی بنا پر نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ وزیراعلی آفس کی جانب سے آج پنجاب اسٹروک پروگرام کا اعلامیہ جاری ہوا تھا۔

کمیٹی نے پنجاب میں اسٹروک سہولیات 15 مراکز سے بڑھا کر تمام ٹیچنگ اور ڈی ایچ کیو اسپتالوں تک لے کر جانا تھا۔ 

اسٹروک پروگرام کو صوبہ بھر میں وسعت دینے کی منظوری دی گئی تھی۔ نوٹیفکیشن جاری ہوا پھر واپس لے لیا گیا۔
