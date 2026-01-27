معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

ذرائع کے مطابق ؎بیلا ان دنوں فیشن کی دنیا میں واپسی کرنے کی تیاری کر رہی ہیں

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

لبنانی نژاد معروف امریکی ماڈل بیلا حدید اور ان کے بوائے فرینڈ ایڈن بینویولوس کے درمیان دو سالہ رشتہ حالیہ دنوں میں اختتام پذیر ہوگیا ہے۔

میڈیا ذرائع کے مطابق بیلا حدید اور ان کے بوائے فرینڈ ایڈن بینویولوس نے اپنے رشتے کو خاموشی سے ختم کیا، جس کے بعد بیلا کی زندگی میں اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔

ایک ذرائع کے مطابق بیلا کے لیے یہ علیحدگی ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی ہے۔

تاہم ایک اور قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ مثبت رہنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس وقت وہ خود کو اپنے پیشہ ورانہ کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کررہی ہیں۔ وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں اور کام پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔

اس کے علاوہ بیلا ان دنوں اپنی پرفیومز کی برانڈ ’اوریبلا‘ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ فیشن کی دنیا میں واپسی کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔

ذرائع کے مطابق ان کے لیے یہ علیحدگی مشکل مرحلہ ہے کیونکہ ایڈن کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں میں ان کا رشتہ بہت سنجیدہ ہوچکا تھا۔

واضح رہے کہ بیلا اور ایڈن کے اکتوبر 2023 میں ٹیکساس میں ایک ساتھ نظر آنے کے بعد ان کے درمیان تعلق کی خبریں سامنے آئیں اور پھر فروری 2024 میں دونوں نے اپنے رشتہ کو انسٹاگرام پر عوامی طور پر تسلیم کیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

 Jan 27, 2026 01:25 PM |
گووندا کا اپنے بھانجے کرشنا سے متعلق حیران کن دعویٰ، خاندانی تنازع کی وجہ بھی بتادی

گووندا کا اپنے بھانجے کرشنا سے متعلق حیران کن دعویٰ، خاندانی تنازع کی وجہ بھی بتادی

 Jan 27, 2026 12:45 PM |
دھرندھر کے رحمان ڈکیت کو فلم ’بارڈر 2‘ میں شامل کرنے کی وجہ سامنے آگئی

دھرندھر کے رحمان ڈکیت کو فلم ’بارڈر 2‘ میں شامل کرنے کی وجہ سامنے آگئی

Jan 27, 2026 11:53 AM |

متعلقہ

Express News

ماں بیٹی میں رنجشیں ختم؛ لائیو شو میں نشو بیگم اور صاحبہ کی صلح؛ جذباتی ویڈیو وائرل

Express News

ہریتک روشن کی بیساکھیوں پر چلنے کی ویڈیو وائرل، اداکار نے وجہ بتادی

Express News

مشہور ٹک ٹاکر علینہ عامر کا اپنی نازیبا لیک ویڈیو پر ردعمل وائرل

Express News

فلم دھرندھر کے اداکار گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

Express News

بالی ووڈ فلموں کی آفرز کیوں ٹھکرائیں اور اب پچھتاوا کیوں؟ سونم باجوہ کا انکشاف

Express News

جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے براہ راست رجوع کرتی ہوں، مہوش حیات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو