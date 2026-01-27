نپاہ وائرس: بھارت میں کیسز کے بعد ایشیائی ہوائی اڈوں پر ہائی الرٹ، مسافروں کی اسکریننگ سخت

رپورٹوں کے مطابق تھائی لینڈ، نیپال اور تائیوان نے مغربی بنگال سے آنے والے مسافروں کی نگرانی بڑھا دی ہے

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

نئی دہلی/کولکتہ: بھارت میں نپاہ وائرس کے محدود کیسز سامنے آنے کے بعد ایشیا کے کئی ممالک نے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی اسکریننگ سخت کر دی ہے۔

رپورٹوں کے مطابق تھائی لینڈ، نیپال اور تائیوان نے مغربی بنگال سے آنے والے مسافروں کی نگرانی بڑھا دی ہے اور کووڈ طرز کے طبی معائنے دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔

صحت حکام کے مطابق نپاہ ایک زونوٹک وائرس ہے جو چمگادڑوں اور سوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے اور قریبی انسانی رابطے سے بھی پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، قے اور گلے میں خراش شامل ہیں، جبکہ شدید صورت میں سانس کی تکلیف اور دماغی سوزش جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔

بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے اور کیسز کی تعداد محدود ہے۔ ماہرین کے مطابق کیرالہ اور مغربی بنگال نپاہ کے اینڈیمک علاقے ہیں۔ نپاہ وائرس کی شرح اموات 40 سے 75 فیصد تک بتائی جاتی ہے اور فی الحال اس کی کوئی منظور شدہ ویکسین دستیاب نہیں، تاہم علاج کے لیے مونوکلونل اینٹی باڈیز حاصل کی جا رہی ہیں۔

مغربی بنگال میں حالیہ پھیلاؤ کا آغاز چند ہیلتھ ورکرز میں انفیکشن سے ہوا، جبکہ درجنوں ممکنہ رابطوں کی نگرانی جاری ہے۔ حکام کے مطابق باراسات، کولکتہ کے قریب صرف دو کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور مشتبہ افراد کے ٹیسٹ منفی آنے پر انہیں فارغ کر دیا گیا ہے۔ نپاہ کا قرنطینہ دورانیہ 21 دن ہے اور عموماً قریبی رابطے متاثر ہوتے ہیں۔

بین الاقوامی سطح پر احتیاطی اقدامات کے تحت تھائی لینڈ نے بینکاک اور پھوکٹ کے ہوائی اڈوں پر درجہ حرارت اور علامات کی جانچ شروع کی ہے، نیپال نے سرحدی اور فضائی اسکریننگ بڑھا دی ہے، جبکہ تائیوان نپاہ کو انتہائی خطرناک قابلِ اطلاع بیماری قرار دینے پر غور کر رہا ہے۔ عالمی ادارۂ صحت نے نپاہ کو وبائی خطرے کے باعث ترجیحی پیتھوجن کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

 Jan 27, 2026 03:57 PM |
نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

 Jan 27, 2026 03:06 PM |
معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

 Jan 27, 2026 01:25 PM |

متعلقہ

Express News

کسی کو ہماری سرزمین ایران پر حملے کیلیے استعمال کرنے نہیں دیں گے؛ متحدہ عرب امارات

Express News

انڈونیشیا؛ لینڈ سلائیڈنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 34 تک جا پہنچی

Express News

بھارت میں بابا بُلھے شاہ کی 100 سالہ قدیم درگاہ پر ہندوتوا کے غنڈوں کا حملہ

Express News

افغانستان؛ طالبان نے 36 افراد کو سرعام کوڑے مارے؛ قید کی سزائیں بھی دیں

Express News

جاپان؛ خاتون فوجی کیساتھ ساتھی اہلکاروں کی اجتماعی زیادتی؛ ہزاروں ڈالرز ہرجانہ

Express News

اب حد ہوگئی؛ امریکا کے مزید احکامات نہیں مان سکتے؛ عبوری صدر وینزویلا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو