سکھوں کے مقدس مقام کی بے حرمتی؟ گولڈن ٹیمپل میں وضو کرنے والا شخص گرفتار

ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سکھ برادری میں اشتعال پھیل گیا

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

انڈیا کے شہر امرتسر میں سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل (ہرمندر صاحب) کے تالاب میں کُلی کرنے کے الزام پر ایک شخص کو غازی آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کی شناخت سبحان رنگریز کے طور پر ہوئی ہے۔

واقعہ 13 جنوری کو پیش آیا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سکھ برادری میں اشتعال پھیل گیا۔

وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ سبحان رنگریز نے تالاب سے پانی لے کر کُلی کی اور غلطی سے پانی واپس تالاب میں چلا گیا۔

ملزم نے بعد میں دو ویڈیوز جاری کر کے اپنے عمل پر معافی مانگی اور کہا کہ یہ غیر ارادی تھا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرومنی گوردوارہ پربندھک کمیٹی (SGPC) نے بتایا کہ واقعہ سیوا داروں کی معلومات کے بغیر ہوا اور انہوں نے مستقبل میں حفاظتی اقدامات سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

 Jan 27, 2026 03:57 PM |
نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

 Jan 27, 2026 03:06 PM |
معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

 Jan 27, 2026 01:25 PM |

متعلقہ

Express News

کسی کو ہماری سرزمین ایران پر حملے کیلیے استعمال کرنے نہیں دیں گے؛ متحدہ عرب امارات

Express News

انڈونیشیا؛ لینڈ سلائیڈنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 34 تک جا پہنچی

Express News

بھارت میں بابا بُلھے شاہ کی 100 سالہ قدیم درگاہ پر ہندوتوا کے غنڈوں کا حملہ

Express News

افغانستان؛ طالبان نے 36 افراد کو سرعام کوڑے مارے؛ قید کی سزائیں بھی دیں

Express News

جاپان؛ خاتون فوجی کیساتھ ساتھی اہلکاروں کی اجتماعی زیادتی؛ ہزاروں ڈالرز ہرجانہ

Express News

اب حد ہوگئی؛ امریکا کے مزید احکامات نہیں مان سکتے؛ عبوری صدر وینزویلا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو