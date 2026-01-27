پشاور:
نیب خیبر پختونخوا نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 3.73 ارب روپے کے مالیاتی اسکینڈل میں اسٹار لینڈ مارکیٹنگ کے سی ای او اور ریجنل ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان نیب کے مطابق ملزمان عوامی سرمایہ کاری کے نام پر اربوں روپے کا فراڈ کرتے تھے، نیب نے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا۔
ملزمان نے رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری کے نام پر جعلی اور نام نہاد ’’حلال‘‘ منافع کا جھانسہ دے کر معصوم شہریوں سے رقوم وصول کیں اور اب تک تقریباً 3.73 ارب روپے کا نقصان سامنے آ چکا ہے۔ جمع شدہ رقوم مشتہر کردہ ہاؤسنگ منصوبوں میں لگانے کے بجائے خرد برد کی گئی۔
نیب لوٹی گئی عوامی رقم کی وصولی اور تمام ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے مکمل اور شفاف تحقیقات کر رہا ہے۔
تمام متاثرین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دعوے اور متعلقہ دستاویزات جلد از جلد نیب خیبر پختونخوا کے دفتر میں جمع کروائیں۔