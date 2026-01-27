راولپنڈی: 13 سالہ گھریلو ملازمہ کے ریپ  کیس میں اہم پیش رفت

 15 سالہ گرفتار گھریلو ملازم عبد الوہاب کا ڈی این اے ٹیسٹ مکمل ہوگیا

ویب ڈیسک January 27, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ  کے ریپ  کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جب کہ اصل ملزم چھوڑنے پر تفتیشی آفیسر سب انسپکٹر تیمور وقاص کو معطل کر دیا گیا۔

خاتون پولیس آفیسر کو از سر نو تفتیش کرنے کا حکم جاری کردیا گیا، 15 سالہ گرفتار گھریلو ملازم عبد الوہاب کا ڈی این اے ٹیسٹ مکمل ہوگیا۔

ڈیوٹی سول جج طلال ارشد نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، تفتیشی آفیسر  نے بتایا کہ گزشتہ روز ڈی این اے ٹیسٹ کرایا تفتیش مکمل ہوگئی۔

ملزم وہاب کے والد نے مقدمہ کی از سر نو تفتیش کی درخواست کی اور مؤقف اپنایا کہ میرا بیٹا 4 ماہ قبل ملازم ہوا لڑکی 7 ماہ کی پریگنیٹ ہے، پولیس نے اصل ملزم مالک کو چھوڑ کر میرے بیٹے کو پکڑ لیا۔

متاثرہ لڑکی زونیرہ، اس کی گارڈین غلام فاطمہ اور پہلا ملزم تینوں غائب ہوگئے، تھانہ صادق آباد پولیس نے مقدمہ 13 جنوری کو درج کیا۔

ڈیوٹی جج طلال ارشد نے ملزم کو 10 فروری کو چالان سمیت پیش کرنیکا حکم دیا۔

گھریلو ملازم ملزم کے ماموں نے تفتیشی آفیسر پر رشوت کا الزام لگا دیا اور کہا کہ تفتیشی آفیسر تیمور نے ڈی این اے ٹیسٹ کیلئے مجھ سے تھانہ میں 20 ہزار روپے لیے۔

ملزم کے ماموں شفیق نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ریپ کے اصل ملزم گھر کے مالک عدیل کو رشوت لے کر تفتیشی، متاثرہ لڑکی اور گارڈین نے چھوڑ دیا، لڑکی 7 ماہ کی پریگینیٹ میرا بھانجا 4 ماہ قبل ملازم ہوا۔

گرفتار ملزم کے ماموں محمد شفیق نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو میں کرپشن بھانڈا پھوڑ دیا، حکام بالا نے رشوت وصولی کا سخت نوٹس لے کر تفتیشی آفیسر کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں، جاوید شیخ

 Jan 27, 2026 03:57 PM |
نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

نامور پاکستانی اداکار خالد حفیظ خان انتقال کرگئے

 Jan 27, 2026 03:06 PM |
معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

معروف امریکی ماڈل اور بوائے فرینڈ میں 2 سالہ تعلق کے بعد علیحدگی

 Jan 27, 2026 01:25 PM |

متعلقہ

Express News

سہیل آفریدی کی تیراہ آپریشن سے لاعلمی نااہلی اور گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے، گورنر کے پی

Express News

جامعہ کراچی؛ آئی سی سی بی ایس میں رکن سینڈیکیٹ کے بغیر سلیکشن بورڈ کی تیاری

Express News

پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روضہ رسولﷺ بھیجنے کا فیصلہ، پاکستانی عوام کا سلام پیش کیا جائے گا!

Express News

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

صوابی میں پیدا ہونے والے پانچ جڑواں نومولود انتقال کرگئے

Express News

بلوچستان میں شدید برفباری کے باوجود پاک فوج ریلوے ٹریکس کی نگرانی میں مصروف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو