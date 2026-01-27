سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 15ڈالر کی کمی سے 5ہزار 082ڈالر کی سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک January 27, 2026
فوٹو فائل

عالمی ومقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں کریکشن کے باعث سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی تاہم اسکے برعکس چاندی کی قیمتوں میں اضافے کا تسلسل برقرار رہا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں تین روزہ وقفے کے بعد فی اونس سونے کی قیمت 15ڈالر کی کمی سے 5ہزار 082ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 1ہزار 500روپے کی کمی سے 5لاکھ 30ہزار 562روپے کی سطح پر آگئی۔

فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 1ہزار 286روپے کی کمی سے 4لاکھ 54ہزار 871روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح فی عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 2ڈالر 12سینٹس کے اضافے سے 111 ڈالر 65سینٹس کی بلند ترین سطح پر آنے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت 212روپے کے اضافے سے 11ہزار 640روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 182روپے کے اضافے سے 9 ہزار 979روپے کی بلند ترین سطح پر آگئی ہے۔
